Dwie ostatnie gry z serii "Resident Evil" doczekały się oficjalnej polskiej lokalizacji. Na jedno z tłumaczeń gracze musieli czekać niemal 5 lat.

W 2021 roku Capcom rozwścieczył graczy z Polski komunikatem, że najnowsza wówczas odsłona uwielbianego cyklu - "Resident Evil Village" - nie otrzyma polskich napisów. Niestety nie było to ostatnie cięcie kosztów wydawcy, bo oficjalnego tłumaczenia zabrakło także remake’u "Resident Evil 4" z 2013 roku. Oba braki zostały jednak nieoczekiwanie nadrobione.

"Resident Evil Village" i "Resident Evil 4" z polskimi napisami

"Resident Evil 4 i Resident Evil Village właśnie otrzymały aktualizacje wprowadzające... napisy w języku polskim!" - poinformowała firma Capcom Polska w poście na platformie X. Karty produktów w cyfrowych sklepach z grami potwierdzają, że przetłumaczony został zarówno interfejs gry, jak i dialogi.

Aktualizacja obejmuje wersje na pecety, konsole PlayStation i Xbox oraz iOS. Pominięty został jednak Nintendo Switch, w przypadku którego specjalna wersja "Resident Evil Village" uruchamiana jest z chmury.

Capcom potwierdził już w czerwcu ubiegłego roku, że kolejna odsłona cyklu - "Resident Evil Requiem" - zostanie wydana od razu z polskimi napisami. Premierę zaplanowano na 27 lutego.