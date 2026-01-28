Polskie studio pochwaliło się nową narracyjną grą z wiedźmińskiego uniwersum, która została stworzona razem z Devolver Digital. Gra "Reigns: The Witcher" zadebiutuje za niespełna miesiąc. Gracze dostaną tym razem opowieść widzianą oczami Jaskra.

Twórcy uchylili rąbka tajemnicy i zapowiedzieli premierę zupełnie nowej gry narracyjnej ze świata Wiedźmina, która została stworzona na PC, Mac i urządzenia mobilne. Czy to jest ten tajemniczy wiedźmiński projekt, który Redzi zapowiadali jakiś czas temu? Czas pokaże. Gracze mają jednak cichą nadzieję, że będzie nim trzeci dodatek do kultowej gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" z 2015 r., o którym nieoficjalnie mówi się od dłuższego czasu. Jednak CDPR plotek nie komentuje, jak pisaliśmy, więc jedyne oficjalne zapowiedzi dotyczą na razie "Wiedźmina 4" i właśnie nowej produkcji - "Reigns: The Witcher" stworzonej we współpracy z Devolver Digital, do której otrzymaliśmy zwiastun.

Nowa gra mobilna ze świata Wiedźmina

Na razie materiały do "Reigns: The Witcher" udostępnione przez CD Projekt Red wskazują, że będzie to gra nadająca się na telefony i PC (w tej kolejności), coś pokroju "Witcher: Monster Slayer" (2021). Tam mogliśmy stworzyć własnego wiedźmina lub wiedźminkę tuż po ukończeniu wiedźmińskiej szkoły i wyruszyć na szlak, by walczyć z potworami. Gra opierała się na lokalizacji i technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR), która zadebiutowała w głośnej grze mobilnej "Pokémon GO" (2016).

O czym opowie "Reigns: The Witcher"? Jak zapowiadają Redzi, historia Geralta z Rivii zostanie tu przedstawiona z zupełnie nowej perspektywy, a "gracze staną przed trudnymi decyzjami niosącymi za sobą daleko idące konsekwencje, które razem stworzą tysiące możliwych opowieści". Tym razem cała historia zostanie opowiedziana z perspektywy przyjaciela Białego Wilka - Jaskra.

Graj Jaskrem i rób karierę

Co wiemy o nowej grze? CDPR zapowiedział, że gracze będą rozwijać karierę barda, podejmując nierzadko trudne decyzje, toczyć bitwy w formie minigier i przeżywać przygody z takimi postaciami jak Yennefer z Vengerbergu, Triss Merigold czy Vesemir. Gracze pomogą Jaskrowi w jego dążeniu do sławy, zdobywając nowe karty inspiracji i odblokowując nieznane dotąd historie, co pozwoli tworzyć unikalne opowieści wpisujące się w dziedzictwo Wiedźmina.

Gra będzie mieć charakter narracyjny to znaczy, że będzie skupiać się głównie na opowieści i wyborach gracza. Co wiemy o samej mechanice? Gracze będą podejmować decyzje przesuwając karty w lewo lub prawo. "Za pomocą wciągającej mechaniki gracze będą mogli podjąć decyzje dotyczące losów Białego Wilka i wpłynąć na losy całego Kontynentu" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi prasowej. Obecne mają też być sekwencje walki w formie minigierek i spotkania ze znanymi postaciami.

Wybieranie "mniejszego zła"?

Redzi zapowiadają, że na graczy czekają niełatwe decyzje: ryzykować własnym życiem, polując na bestię, a może ruszyć dalej i zostawić wieśniaków na pastwę losu? Gra ma zależeć od dokonywanych wyborów i być może wybierania "mniejszego zła" spośród tysięcy możliwych ścieżek, tak, aby jak najdłużej utrzymać Geralta przy życiu.

To wszystko ma być częścią bogatej opowieści Jaskra, który pragnie wspiąć się na wyżyny swoich możliwości i zdobyć wielką sławę. Rozwijając jego karierę, gracze będą zdobywać karty inspiracji oraz odblokowywać nowe i zaskakujące wątki fabularne. To ma stworzyć całkiem nowe opowieści.

Nowa gra z uniwersum Wiedźmina - "Reigns: The Witcher" - zadebiutuje 25 lutego 2026 r. na PC, Mac, iOS i Android.

Seria gier Wiedźmin to flagowa marka studia CD Projekt RED. Gry z serii sprzedały się dotychczas w liczbie ponad 75 milionów egzemplarzy na całym świecie, zdobywając ponad 1000 nagród. Najnowsza gra z serii, "Wiedźmin 4", nad którą pracuje studio, rozpoczyna nową wiedźmińską sagę z Ciri w roli głównej, która stawia pierwsze kroki w roli profesjonalnej zabójczyni potworów. Gry z serii Wiedźmin są osadzone w uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego w serii książek jego autorstwa.

Źródło i zdjęcia: CD Projekt RED