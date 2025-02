ChatGPT 4.5 już jest. "Jakbym rozmawiał z myślącą osobą"

OpenAI wydało najnowszą wersję swojego dużego modelu językowego o oznaczeniu GPT 4.5. Jest tak potężny, że twórcom zabrakło procesorów graficznych.

Cały świat czeka na ChataGPT 5, ale w połowie lutego twórcy ogłosili, że przed jego debiutem zostanie wydany jeszcze model pośredni. Dwa tygodnie później ujrzał on światło dzienne.

ChatGPT 4.5 ma być mniej podatny na halucynowanie

Od lat jedną z największych wad dużych modeli językowych pozostaje ich podatność na tzw. halucynowanie. Od strony technologicznej takie modele obliczają jedynie prawdopodobieństwo wystąpienia danego słowa w określonym kontekście, a następnie - krok po kroku - budują z kolejnych słów całe odpowiedzi. Taki mechanizm sprawia, że drobny błąd w obliczeniach może skutkować wygenerowaniem kompletnych bzdur.

Gdy przykładowo zapytasz o wydarzenie historyczne, na temat którego sztuczna inteligencja nie ma wystarczającej ilości danych, może wygenerować przekonującą historię o ludziach, którzy nigdy nie istnieli i sytuacjach, które nigdy się nie wydarzyły. To problem, z którym twórcy dużych modeli językowych nieustannie walczą.

GPT 4.5 - według deklaracji OpenAI - ma być najmniej podatny na halucynowanie ze wszystkich modeli firmy. Twórcy chwalą się także poszerzoną bazą wiedzy oraz dopracowaną osobowością. Interakcja z ChatemGPT ma się stać jeszcze bardziej naturalna.

Współczynnik halucynowania SimpleQA (im niższy, tym lepiej)

"To pierwszy model, który sprawia wrażenie rozmowy z myślącą osobą. Miałem kilka momentów, w których odchyliłem się w fotelu, oszołomiony otrzymaniem naprawdę dobrych rad od AI" - tak o GPT 4.5 mówi szef Open AI, Sam Altman.

ChatGPT 4.5 - jak skorzystać? Nowy model udostępniany jest stopniowo

W pierwszej kolejności z modelu GPT 4.5 mogą korzystać wyłącznie użytkownicy planu ChatGPT Pro, wycenionego na 200 dol. miesięcznie. Do planów ChatGPT Plus oraz Team ma on trafić na początku marca.

Altman zdradził, że ChatGPT 4.5 miał zostać udostępniony jednocześnie wszystkim płacącym użytkownikom, ale z uwagi na jego zasobożerność w centrum danych zwyczajnie zabrakło procesorów graficznych. W ciągu kilku dni serwerownia ma zostać jednak rozbudowana o dziesiątki tysięcy nowych GPU, a następnie setki tysięcy.

ChatGPT 4.5 na razie dostępny jest w wersji oznaczonej jego poglądowa. Gdy model zacznie być wykorzystywany przez użytkowników na "sposoby, których twórcy nie przewidzieli", rozpocznie się proces jego udoskonalania.