ChatGPT w nowej wersji. Oto GPT 5.1

Firma OpenAI wypuściła nową wersję swojego dużego modelu językowego GPT 5.1. Ten trafił już do pierwszych użytkowników ChataGPT.

Nowy model dostępny jest w dwóch wersjach:

GPT 5.1 Instant do prostszych poleceń, wymagających szybkiego czasu reakcji;

GPT 5.1 Thinking do poleceń wymagających głębszej i dłuższej analizy danych.

Domyślnie za wybór modelu odpowiedniego dla danego polecenia odpowiada tryb ChatGPT Auto, ale użytkownicy płatnej wersji mogą wybrać model ręcznie.

ChatGPT 5.1 - co nowego?

Twórcy deklarują, że GPT 5.1 Instant generuje odpowiedzi o cieplejszym i bardziej przyjaznym tonie, a jednocześnie jest inteligentniejszy. Model ten ma lepiej radzić sobie z przestrzeganiem precyzyjnych instrukcji. OpenAI podaje jako przykład frazę “odpowiedz w sześciu słowach”, którą GPT 5 - jak przyznają - potrafił ignorować, ale już GPT 5.1 Instant ma w takiej sytuacji wygenerować odpowiedź zgodną z oczekiwaniami.

GPT-5.1 Thinking ma natomiast bardziej efektywnie przydzielać zasoby do rodzaju polecenia. Twórcy obiecują, że będzie on poświęcał mniej czasu na prostsze zadania, ale więcej czasu na bardziej złożone.

GPT 5.1 w pierwszej kolejności trafia do subskrybentów płatnych planów ChatGPT Go, Plus, Pro i Business, a następnie ma zostać udostępniony w wersji darmowej. Płacący użytkownicy będą mogli korzystać ze starszego modelu GPT 5 do lutego 2026, po czym ma on zostać zastąpiony całkowicie przez 5.1.