Nowy gracz na rynku przeglądarek. Oto ChatGPT Atlas

Zgodnie z oczekiwaniami, OpenAI wprowadza własną przeglądarkę. ChatGPT Atlas został od podstaw zbudowany z myślą o sztucznej inteligencji.

Idea jest taka, by ChatGPT był cały czas pod ręką w panelu po prawej stronie ekranu, rozumiał i zapamiętywał kontekst przeglądanych stron internetowych oraz wykonywał związane z nimi polecenia.

Gdy więc użytkownik przegląda stronę z przepisem kulinarnym, może poprosić AI o stworzenie listy zakupów. Jako że ChatGPT Atlas ma wbudowaną pamięć, ma też poradzić sobie z poleceniami typu "otwórz stronę z butami, które oglądałem wczoraj" czy "znajdź wszystkie ogłoszenia o pracę, które przeglądałem w zeszłym tygodniu i stwórz podsumowanie trendów branżowych, abym mógł przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych". Użytkownik może w każdej chwili zablokować sztucznej inteligencji dostęp do wybranych stron lub wyczyścić jej pamięć.

ChatGPT domyślnie integruje się także ze wszystkimi polami tekstowymi. Wystarczy najechać kursorem i jednym kliknięciem polecić przeglądarce utworzenie wiadomości na zadany temat, zmianę tonu wypowiedzi na bardziej profesjonalny czy sprawdzenie tekstu pod kątem ortograficznym lub merytorycznym.

ChatGPT Atlas, podobnie jak konkurencyjne przeglądarki Perplexity Comet czy Opera Neon, ma także wbudowanego agenta AI, który może przejąć kontrolę nad stronami internetowymi i wykonywać złożone polecenia w imieniu użytkownika. Twórcy podkreślają jednak, że funkcja znajduje się jeszcze w fazie rozwojowej, ma ograniczone możliwości i może działać niezgodnie z oczekiwaniami.

ChatGPT Atlas - nowa przeglądarka już do pobrania

Na razie ChatGPT Atlas dostępny jest jedynie na macOS, a można go pobrać z tej strony. Wersje na systemy Windows, Android oraz iOS mają zostać wydane "wkrótce".

Z większości funkcji przeglądarki można korzystać za darmo. Wyjątek stanowi agent AI, który zarezerwowany jest dla użytkowników płatnych planów ChatGPT Plus, Pro i Go.