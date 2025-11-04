ChatGPT ma nowy dom. W ruch poszło 38 miliardów dolarów

Firma OpenAI ogłosiła podpisanie dużej umowy z Amazonem na dostarczenie usług chmurowych. Modele GPT będą trenowane i uruchamiane na serwerach Amazon Web Services.

Wartość 7-letniego porozumienia to aż 38 mld dol., więc mowa o jednej z największych transakcji w historii AI.

W ramach zobowiązania, AWS udostępni OpenAI swoje UltraSerwery Amazon EC2. Mowa tu o dostępie do setek tysięcy najnowocześniejszych procesorów graficznych NVIDIA (GPU), z możliwością skalowania do dziesiątek milionów jednostek CPU. Potężna moc obliczeniowa jest krytyczna dla obsługi zaawansowanych, agentowych obciążeń AI oraz modeli generatywnych nowej generacji.

Firma OpenAI otrzymała natychmiastowy dostęp do serwerów Amazona, ale pełna przewidziana w umowie pojemność ma zostać wdrożona do końca 2026. Z możliwością jej rozszerzenia w kolejnych latach.

OpenAI brata się z Amazonem i jeszcze bardziej uniezależnia od Microsoftu

Do niedawna ChatGPT był w pełni uzależniony od infrastruktury Azure Microsoftu. Ten od 2019 roku zainwestował w OpenAI 13,8 mld dol., czym zagwarantował sobie czasową wyłączność na dostarczanie usług chmurowych i priorytetowy dostęp do nowych modeli AI.

Pod koniec października firma OpenAI przeprowadziła jednak restrukturyzację. Microsoft kontroluje 27 proc. udziałów w nowo utworzonej spółce OpenAI Group PBC, ale ta zyskała większą swobodę w pozyskiwaniu kapitału i zawieraniu umów z dostawcami mocy obliczeniowej.

Po ogłoszeniu porozumienia z OpenAI, kurs akcji Amazonu przekroczył 250 dol., osiągając tym samym najwyższy poziom w historii.