Aplikacje mobilne

Nowość w ChatGPT. Chcą zmienić sposób, w jaki korzystasz z telefonu

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

OpenAI przygotowało nową funkcję, która pozwala wyświetlić interfejs popularnych aplikacji bezpośrednio w oknie rozmowy ChatGPT. Innymi słowy, będziesz mógł dosłownie rozmawiać ze swoimi ulubionymi apkami.

W założeniu nowa funkcja ma zmienić sposób, w jaki korzystamy ze swoich smartfonów, który sprowadzał się dotychczas do konieczności uruchamiania osobnej aplikacji dla każdej usługi. ChatGPT ma teraz integrować popularne platformy w jednym miejscu. 

Aplikacje w ChatGPT. Jak to działa?

Rozmowa z aplikacjami w ChatGPT sprowadza się do wywołania nazwy apki na początku polecenia. Przytoczone przez OpenAI scenariusze użycia to:

  • "Booking.com, znajdź mi hotel w Paryżu dla dwóch osób dorosłych w terminie od 21 do 24 listopada z parkingiem";
  • "Spotify, podaj mi najnowsze utwory moich ulubionych artystów, których jeszcze nie odtwarzałem";
  • "Canva, zamień ten konspekt w prezentację".

Uruchom wideo
Obejrzyj w

ChatGPT potrafi wyświetlać interaktywny interfejs powiązanych aplikacji oraz okno logowania, jeśli jest to niezbędne do działania danej usługi.  

Na razie ChatGPT współpracuje z aplikacjami Booking.com, Canva, Coursera, Experia, Figma, Spotify oraz Zillow. Jeszcze przed końcem roku dołączyć mają AllTrails, DoorDash, Instacart, Khan Academy, OpenTable, Peloton, Target, TheFork, Thumbtack, Tripadvisor oraz Uber. 

Aplikacje w ChatGPT na razie nie w Polsce

OpenAI ogłosiło, że na razie nowa funkcja jest dostępna jedynie poza Unią Europejską. W naszej części świata zostanie uruchomiona po upewnieniu się, że jest zgodna z unijnymi regulacjami, co ma nastąpić "wkrótce". 

Wyjąwszy blokadę regionalną, z aplikacji w ChatGPT mogą korzystać wszyscy zalogowani użytkownicy, bo funkcja dostępna jest nawet w planie darmowym. 

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login