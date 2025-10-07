Nowość w ChatGPT. Chcą zmienić sposób, w jaki korzystasz z telefonu

OpenAI przygotowało nową funkcję, która pozwala wyświetlić interfejs popularnych aplikacji bezpośrednio w oknie rozmowy ChatGPT. Innymi słowy, będziesz mógł dosłownie rozmawiać ze swoimi ulubionymi apkami.

W założeniu nowa funkcja ma zmienić sposób, w jaki korzystamy ze swoich smartfonów, który sprowadzał się dotychczas do konieczności uruchamiania osobnej aplikacji dla każdej usługi. ChatGPT ma teraz integrować popularne platformy w jednym miejscu.

Aplikacje w ChatGPT. Jak to działa?

Rozmowa z aplikacjami w ChatGPT sprowadza się do wywołania nazwy apki na początku polecenia. Przytoczone przez OpenAI scenariusze użycia to:

"Booking.com, znajdź mi hotel w Paryżu dla dwóch osób dorosłych w terminie od 21 do 24 listopada z parkingiem";

"Spotify, podaj mi najnowsze utwory moich ulubionych artystów, których jeszcze nie odtwarzałem";

"Canva, zamień ten konspekt w prezentację".

ChatGPT potrafi wyświetlać interaktywny interfejs powiązanych aplikacji oraz okno logowania, jeśli jest to niezbędne do działania danej usługi.

Na razie ChatGPT współpracuje z aplikacjami Booking.com, Canva, Coursera, Experia, Figma, Spotify oraz Zillow. Jeszcze przed końcem roku dołączyć mają AllTrails, DoorDash, Instacart, Khan Academy, OpenTable, Peloton, Target, TheFork, Thumbtack, Tripadvisor oraz Uber.

Aplikacje w ChatGPT na razie nie w Polsce

OpenAI ogłosiło, że na razie nowa funkcja jest dostępna jedynie poza Unią Europejską. W naszej części świata zostanie uruchomiona po upewnieniu się, że jest zgodna z unijnymi regulacjami, co ma nastąpić "wkrótce".

Wyjąwszy blokadę regionalną, z aplikacji w ChatGPT mogą korzystać wszyscy zalogowani użytkownicy, bo funkcja dostępna jest nawet w planie darmowym.