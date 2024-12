ChatGPT zyskuje nową funkcję w sam raz na święta. Popularny chatbot oferuje teraz użytkownikom głos Świętego Mikołaja – niezwykle czysty, ciepły i przyjemny. Jak korzystać z nowej opcji?

Magia świąt przenika do świata technologii. OpenAI wprowadza nową, tematyczną funkcję do ChatGPT – głos Świętego Mikołaja. Wszystko w ramach wydarzenia “12 Days of OpenAI”, w trakcie którego użytkownicy zalewani są rozmaitymi nowościami.

Święty Mikołaj w ChatGPT

Po pierwsze, głos Świętego Mikołaja nie zawitał na stałe. OpenAI stawia sprawę jasno i komunikuje, że funkcja wygaśnie na początku stycznia. Po drugie, nowa opcja dostępna jest dla wszystkich użytkowników, ale w zależności od planu będą różne limity.

Z opcji skorzystamy zarówno z poziomu aplikacji mobilnej(należy pamiętać o aktualizacji) oraz z poziomu przeglądarki. Rzecz jasna wymagany jest mikrofon. Wchodząc w tryb czatu głosowego, wystarczy wybrać głos “Santa”, który opisywany jest jako “radosny i świąteczny”. Nowy głos radzi sobie znakomicie z językiem polskim.

Ograniczenia

“Należy pamiętać, że rozmowy z Mikołajem nie obsługują niestandardowych instrukcji ani wspomnień” – informuje OpenAI. Co więcej, rozmowy z Mikołajem są również tymczasowe i z jakiegoś powodu nie pojawią się w historii czatu, nie będą używane do szkolenia oraz ze względów bezpieczeństwa nie będą zapisywane dłużej niż 30 dni.

To drobna, wręcz kosmetyczna nowość, lecz plany OpenAI sięgają dalej. W bliżej nieokreślonej przyszłości zadebiutować ma ChatGPT 5, lecz pojawiają się informacje, że nowa wersja chatbota zostanie wydana później, niż zakładano ze względu na napotkane problemy.

Źródło: OpenAI