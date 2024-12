ChatGPT 5 opóźniony. OpenAI napotkało na problemy

Kiedy premiera ChatGPT 5? Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli jeszcze "trochę" poczekać. OpenAI zmaga się z wyzwaniami związanymi ze szkoleniem modelu, co generuje coraz wyższe koszty.

ChatGPT zrewolucjonizował nasze codzienne życie, ułatwiając dostęp do szybkich i precyzyjnych informacji oraz wspierając nas w rozwiązywaniu problemów. Można go wykorzystać do pisania tekstów, tłumaczeń, nauki czy automatyzacji codziennych zadań, takich jak planowanie czy analiza danych.

OpenAI nieustannie rozwija swoje modele GPT, które stają się coraz bardziej zaawansowane, choć ich opracowanie wymaga coraz większych nakładów pracy i zasobów. Wiele osób z niecierpliwością czeka na premierę ChatGPT 5, jednak prace nad nim nie przebiegają zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

ChatGPT 5 opóźniony

Wall Street Journall dotarł do ciekawych szczegółów dotyczących rozwoju nowej wersji chatbota. GPT-5, o nazwie kodowej Project Orion, ma być rozwijany od 18 miesięcy. Microsoft, największy inwestor OpenAI, spodziewał się, że zostanie on wydany w połowie 2024 r. Niestety w międzyczasie napotkano na problemy.

Nieoficjalnie wiadomo, że OpenAI przeprowadziło już co najmniej dwa cykle szkoleniowe, aby ulepszyć model, wykorzystując ogromne ilości danych. Według osób związanych z projektem, nie przebiegły one pomyślnie. Pierwszy cykl był wolniejszy niż oczekiwano, co oznacza, że pełne szkolenie mogłoby zająć bardzo dużo czasu i znacznie zwiększyć koszty. Okazało się również, że potrzeba bardziej zróżnicowanych i wysokiej jakości danych, ponieważ te dostępne w internecie nie wystarczają, by GPT-5 był wyraźnie „mądrzejszy” od poprzednika.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest zatrudnienie dodatkowych pracowników do pisania kodu lub tworzenia nowych danych szkoleniowych, choć jest to proces powolny i bardzo kosztowny. OpenAI rozpoczęło także rozwijanie syntetycznych danych, generowanych przez obecne modele GPT 4o, aby wspierać trening Oriona.

Koszty stale rosną

Serwis TechSpot zauważa, że wydatki na sztuczną inteligencję wciąż rosną, ale zwroty z tych inwestycji nadal są niewielkie. OpenAI wie, że musi uzasadnić koszt ChatGPT-5, tworząc model wyraźnie lepszy od poprzednich. To jednak staje się trudniejsze, ponieważ dostępne dane z internetu powoli się wyczerpują.