ChatGPT, narzędzie OpenAI, które w ostatnim czasie podbija Internet, może stać się niebezpieczne w nieodpowiednich rękach. Jak informują analitycy Check Point Research, z możliwości chatbota chcą korzystać rosyjscy hakerzy.

ChatGPT wzbudził zainteresowanie wśród hakerów

ChatGPT, nowe narzędzie OpenAI, przetestowało już sporo osób i jego popularność rośnie z każdym dniem. Niestety, chatbotem zaczynają interesować się także hakerzy. Jak donosi Check Point Research, zaobserwowano próby obejścia ograniczeń OpenAI przez rosyjskich cyberprzestępców, aby uzyskać do niego dostęp z Rosji.

Na rosyjskich forach hakerzy dyskutują, jak ominąć ograniczenia dotyczące adresu IP, kart płatniczych i numerów telefonów – wszystko to jest potrzebne do uzyskania dostępu do ChatGPT.

Jak twierdzą specjaliści serwisu, hakerzy mogliby wykorzystywać ChatGPT m.in. do tworzenia treści na fałszywych stronach internetowych tak, by nie wydawały się one podejrzane. Innym sposobem może być też tworzenie botów, które podszywają się np. pod naszych znajomych, by wyłudzać dane lub przygotowywać się do kolejnych oszustw. Narzędzie OpenAI z łatwością pozwoliłoby również tworzyć przekonujące maile phishingowe.

Eksperci bezpieczeństwa cybernetycznego biją na alarm

Przeszukując fora hakerskie, badacze z Check Point Research odkryli wiele przypadków rozmów hakerów z Rosji dotyczących sposobów obejścia zabezpieczeń. Przykładowo grupa z Rosji zadała pytanie, jak użyć skradzionej karty płatniczej do opłacenia konta OpenAI i użyć interfejsu API, aby uzyskać dostęp do systemu, jeśli nie mogą dostać się do ChatGPT w zwykły sposób.

Sergey Shykevich, menedżer grupy analizy zagrożeń w Check Point Software Technologies, powiedział, że ominięcie środków ograniczających OpenAI nie jest szczególnie trudne. Podkreśla, że „w tej chwili widzimy, jak rosyjscy hakerzy już dyskutują i sprawdzają, jak ominąć geo-fencing, aby używać ChatGPT do swoich złośliwych celów”.

Uważamy, że ci hakerzy najprawdopodobniej próbują wdrożyć i przetestować ChatGPT w swoich codziennych operacjach przestępczych. Cyberprzestępcy coraz bardziej interesują się ChatGPT, ponieważ stojąca za nim technologia sztucznej inteligencji może sprawić, że haker będzie bardziej wydajny.

Fora zawierają również szereg samouczków w języku rosyjskim, oferujących półlegalne usługi SMS online oraz sposoby korzystania z nich, aby zarejestrować się w ChatGPT.

Jedna sekcja forum informuje hakerów, że muszą po prostu kupić wirtualny numer, zapłacić 2 centy za numer i użyć go, aby uzyskać kod z OpenAI. Te tymczasowe numery telefonów mogą pochodzić z dowolnego miejsca na świecie, a nowe numery mogą być generowane w razie potrzeby.

Jak podkreśla serwis Check Point Research, jest jeszcze za wcześnie, aby zdecydować, czy funkcje ChatGPT staną się nowym ulubionym narzędziem użytkowników Dark Web. Jednak społeczność cyberprzestępców już wykazała znaczne zainteresowanie generowaniem w ten sposób szkodliwego kodu. Analitycy platformy zapowiadają, że nadal będą śledzić tę aktywność przez cały 2023 rok.

