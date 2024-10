Zaawansowany tryb głosowy w ChatGPT oficjalnie trafił do Polski. Ale…

Polacy nie muszą już korzystać z VPN-u, by korzystać z zaawansowanego trybu głosowego w ChatGPT. Jest jednak inne ograniczenie.

Przypomnijmy, że zaawansowany tryb głosowy trafił do płatnego planu ChatGPT Plus pod koniec września. Teoretycznie globalnie, choć pominięta została Europa, co prawdopodobnie ma związek z rygorystycznymi unijnymi przepisami dotyczącymi sztucznej inteligencji.

Tym razem funkcja naprawdę trafiła do użytkowników globalnie, ale wciąż nie skorzystają wszyscy.

ChatGPT z zaawansowanym trybem głosowym w Polsce. Ale tylko w planach korporacyjnych i edukacyjnych

Firma OpenAI ogłosiła, że zaawansowany tryb głosowy dostępny jest na całym świecie w planach ChatGPT Enterprise, Edu oraz Team. Użytkownicy konsumenckiego planu ChatGPT Plus mają czekać na dalsze wieści.

Plan Enterprise skierowany jest do dużych przedsiębiorstw i nie ma nawet swojego cennika, bo wymaga negocjowania warunków umowy z OpenAI. Plan Edu z kolei skierowany jest dla uczniów, studentów oraz nauczycieli i wymaga weryfikacji statusu edukacyjnego.

Najłatwiej jest zdobyć plan Team, bo choć ten teoretycznie skierowany jest do małych firm, to w praktyce wykupić może go każdy. Haczyk jest taki, że trzeba wykupić minimum dwa stanowiska za 25 (rozliczenie roczne) lub 30 dolarów (rozliczenie miesięczne) miesięcznie od osoby.

Ja mam dostęp do planu ChatGPT Team i mogę potwierdzić, że zaawansowany tryb głosowy działa już normalnie bez konieczności kombinowania z VPN-em.

Dlaczego polscy użytkownicy planu ChatGPT Plus wciąż muszą czekać? OpenAI nie mówi tego wprost, ale wygląda na to, że rynek konsumencki objęty jest bardziej rygorystycznymi przepisami niż korporacyjny i edukacyjny.

ChatGPT z zaawansowanym trybem głosowym można wypróbować za darmo

Podgląd nowej funkcji dostępny jest także dla użytkowników darmowego ChatGPT, ale - póki co - tylko poza Unią.

Odpaliłem na telefonie VPN na Stany Zjednoczone, zalogowałem się na darmowe konto ChatGPT i faktycznie ujrzałem powiadomienie, że mogę korzystać z zaawansowanego trybu głosowego przez "krótki czas każdego miesiąca".

Zaawansowany tryb głosowy w ChatGPT pozwala na prowadzenie bardziej naturalnych rozmów. Sztuczna inteligencja potrafi modulować swój głos czy reagować na emocje użytkownika i można wchodzić jej w słowo.