Gratis to uczciwa cena. Darmowy ChatGPT z mega nowością

Korzystasz z darmowej wersji ChatGPT? Zajrzyj do apki, bo twój wirtualny asystent prawdopodobnie właśnie zyskał pamięć.

ChatGPT dostępny jest w wersji darmowej oraz płatnej. Choć za tę drugą OpenAI kasuje aż 100 zł miesięcznie, w ostatnim czasie firma zdaje się okazywać więcej miłości użytkownikom niepłacącym. Ci doczekali się właśnie kolejnej dużej nowości.

Darmowy ChatGPT z pamięcią

Po uruchomieniu aplikacji ChatGPT przywitał mnie komunikat o możliwości korzystania z funkcji pamięci. Zerknąłem szybko na reddita i wygląda na to, że została ona udostępniona użytkownikom w całej Europie. Wcześniej korzystać z niej mogli użytkownicy planu ChatGPT Plus.

Jak działa pamięć? Po włączeniu tej opcji ChatGPT ma zapamiętywać informacje, które dotyczą użytkownika i mogą okazać się pomocne w późniejszych konwersacjach. Są to m.in. zainteresowania, plany czy preferowane formy odpowiedzi.

Jeśli np. poprosisz ChatGPT o zorganizowanie weekendu w Barcelonie, a w weekend zapytasz o warte spróbowania lokalne potrawy, sztuczna inteligencja powinna zrozumieć kontekst bez konieczności przypominania jej, że chodzi o Barcelonę.

(Nie)stety wirtualnego asystenta nie można prosić o zapamiętywanie absolutnie wszystkiego, bo istnieją spore ograniczenia. ChatGPT unika próśb zapamiętanie informacji, które można uznać za wrażliwe. W ramach testu użyłem proptu “zapamiętaj, że schowałem klucze w górnej szufladzie”, ale aplikacja jedynie wypluła mi formułkę o poszanowaniu prywatności.

W ustawieniach ChatGPT dostępna jest pełna historia pamięci, na której wyszczególnione są wszystkie zapamiętane dane. Pamięć w każdej chwili można wyczyścić.

Nie jest to pierwsza duża nowość, która w ostatnim czasie przeszła z płatnego planu do darmowego. Od maja niepłacący użytkownicy ChatGPT mają dostęp do najbardziej zaawansowanego modelu GPT-4o, choć z limitami.