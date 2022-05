Starliner wylądował na pustyni w Nowym Meksyku. Jak mu poszło i co to wydarzenie wnosi do programu załogowych lotów kosmicznych Boeringa i NASA?

Statek kosmiczny Boeing CST-100 Starliner wrócił na Ziemię po sześciodniowej podróży na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Samodzielne lądowanie zakończyło ostatni z testowych lotów bezzałogowych. Jak przebiegało i czy Starliner jest gotowy do transportu astronautów?

Jak przebiegała podróż Starlinera?

Boeing CST-100 Starliner wystartował w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 19 maja 2022 roku, wyniesiony przez rakietę Atlas V.

Boeing CST-100 Starliner startuje na ISS, 19/05/2022, źródło: NASA

Pojazd zgodnie z oczekiwaniami osiągnął orbitę okołoziemską, zademonstrował on testowo swoje możliwości, a następnie spotkał się z ISS i zadokował do modułu Harmony. Tam załoga stacji odwiedziła pokład Starlinera, weryfikując jego integrację z systemami zasilającymi i komunikacyjnymi. Po wymianie ładunku statek rozpoczął proces odłączenia i wystartował w stronę Ziemi 25 maja br.

Jak przebiegało lądowanie Starlinera?

Istotnymi etapami powrotu Starlinera było wejście w atmosferę, ale także spotkanie z powierzchnią Ziemi. Jest pojazdem wielokrotnego użytku i ten ostatni manewr pomogła wykonać mu bez szwanku porządna amortyzacja. Starliner lądował wyposażony w poduszki powietrzne oraz spadochrony, dzięki którym łagodnie osiadł na Ziemi 26 maja o godzinie 0:46 czasu środkowoeuropejskiego.

Kim jest Rosie i dlaczego jej ocena podróży na pokładzie Starlinera jest istotna?

Starliner wykonał misję CARGO i w modelowy sposób został odzyskany po podróży. Biorąc pod uwagę dotychczasowe przygody Boeinga z testowaniem Starlinera, jest to znaczący sukces. Świadczy jednak o wykonaniu tylko części planu. Celem podróży na ISS była także ocena możliwości wykorzystywania statku do lotów załogowych. To dlatego, oprócz zaopatrzenia i przesyłki zwrotnej, Starliner miał na pokładzie także niejaką Rosie.

Do prawdziwego załoganta jej daleko, ale jej opinia wyznaczy przyszłość Starlinera jako pojazdu wykorzystywanego do lotów załogowych. Statek przechodzi dokładną ocenę stanu technicznego i konserwację. W ramach tych czynności trwa także wywiad z Rosie, czyli realistycznym urządzeniem testowym (lifelike test device). Sprowadza się ono do systemu czujników, które podczas lotu zbierają dane na temat wrażeń, których doświadczać mogą podróżujący Starlinerem astronauci. Według NASA na pokładzie pojazdu Boeinga wyruszą oni w kosmos już w tym roku. Czy i jak szybko się to stanie, zależy między innymi od tego jak swoją przygodę oceni automat Rosie.

Źródło: NASA