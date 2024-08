Największa chińska kawiarnia dla graczy, Dongyu E-Sports, wpadła w poważne kłopoty. Powodem miały być masowe usterki procesorów Intel Core i9-14900K, które zaczęły wykazywać problemy ze stabilnością.

Problemy ze stabilnością procesorów Intel Core 13. i 14. generacji to gorący temat w branżowych mediach. Usterka miała prowadzić do degradacji układów, co objawiało się problemami z niestabilnością komputera.

Jak się okazuje, problemy te dotykają nie tylko zwykłych konsumentów, ale też dużo większych firm, gdzie sprzęt wpływa na zyski. Redakcja MyDrivers opublikowała artykuł poświęcony największej chińskiej kawiarni dla graczy, Dongyu E-Sports, w którym właściciele opisują swoje doświadczenia z awariami procesorów.

Problemy z procesorami Intel

Kawiarnia Dongyu E-Sports to ekskluzywny obiekt zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających graczach. Firma dysponuje sześcioma lokalizacjami w Chinach, w których znajduje się łącznie 689 komputerów. Topowe konfiguracje wyposażono w procesory Intel Core i9-14900K, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090D oraz monitory o odświeżaniu 540 Hz.

Kawiarnia zaczęła napotykać na problemy już w 2023 r, co objawiało się częstym występowaniem ekranów BSOD (Blue Screen of Death). Obsługa zaproponowała niezadowolonym klientom darmowe napoje i dodatkowy czas na granie, ale usterki komputerów przyczyniły się do mniejszego zainteresowania obiektami.

Właściciele skontaktowali się z działem wsparcia technicznego, który zbadał występujące problemy. Podczas dochodzenia na jaw wyszły różne problemy, takie jak niewłaściwe zasilanie czy odprowadzanie ciepła z procesorów. Pracownicy Intela znaleźli odpowiednie ustawienia, które miały zmniejszyć częstotliwość występowania awarii.

Problem został całkowicie zażegnany przy okazji majowych aktualizacji BIOS-ów, które wprowadzały możliwość wyboru domyślnych ustawień procesora. Xie Liuqiu, właściciel sieci Dongyu E-sports chwali wsparcie producenta oraz wsparcie gwarancyjne. Warto jednak wspomnieć, że ostateczna poprawka z mikrokodem 0x129 została wydana dopiero w sierpniu i ma ona zapobiegać usterkom sprawnych procesorów (uszkodzone egzemplarze nadają się do wymiany).