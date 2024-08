Intel udostępnił poprawkę mikrokodu dla procesorów Intel Core 13. i 14. generacji, która rozwiązuje problemy z niestabilnością sprzętu. Należy jednak pamiętać, że poprawka nie rozwiąże problemu we wszystkich przypadkach. Niektórzy użytkownicy będą zmuszeni do wymiany sprzętu.

Problemy z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji odbiły się szerokim echem w branżowych mediach. Użytkownicy zaczęli masowo zgłaszać problemy z niestabilnością sprzętu, co wpływało na komfort użytkowania komputera (niektórzy nawet rezygnowali z procesorów Intel i przechodzili na modele konkurencyjnego AMD).

Producent potrzebował kilku miesięcy, by zidentyfikować i rozwiązać problemy. Jak informuje serwis Tom's Hardware, w końcu otrzymaliśmy poprawkę, która ma całkowicie rozwiązać kwestię niestabilnego działania procesorów.

Poprawka dla procesorów Intel

Według Intela, źródłem problemu jest znaczny wzrost minimalnego napięcia roboczego (Vmin) na wielu rdzeniach procesora. Występowanie podwyższonego napięcia może kumulować się w czasie i przyczyniać się do wzrostu Vmin dla procesora. Producent przygotował aktualizację mikrokodu 0x129, która ogranicza napięcia powyżej 1,55 V, by zapobiec uszkodzeniu procesorów.

Według wewnętrznych testów producenta, poprawka wpływa na wydajność komputera, jednak zwykle są to minimalne różnice na granicy błędu pomiarowego - tak było w przypadku testów (np. 3DMark: Timespy, WebXPRT 4, Cinebench R24, Blender 4.2.0), a także w grach Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Total War: Warhammer III – Mirrors of Madness. W przypadku testu WebXPRT Online Homework; PugetBench GPU Effects Score i gry Hitman 3: Dartmoor poprawka miała większy wpływ na osiągi.

Jak zainstalować poprawkę?

Nowy mikrokod został udostępniony producentom płyt głównych, więc niebawem powinni oni udostępnić nowe wersje BIOS-u z odpowiednią poprawką (przejrzeliśmy internet i takie wersje są już dostępne dla niektórych modeli ASRock, ASUS, Gigabyte i MSI). Konieczna będzie aktualizacja BIOS-u w płycie głównej.



Na stronie danego modelu płyty głównej warto szukać nowej wersji BIOS-u, która wprowadza aktualizację mikrokodu 0x129

Tutaj pojawia się problem. Mniej doświadczeni użytkownicy mogą mieć trudności z aktualizacją BIOS-u, co oznacza, że prawdopodobnie nie zainstalują niezbędnej poprawki. To z kolei zwiększa ryzyko, że ich procesor może ulec awarii w dłuższej perspektywie.

Co jeśli procesor już ma problemy z niestabilnością?

Intel potwierdził, że poprawka będzie nieskuteczna w przypadku procesorów, które już wykazują problemy z niestabilnością – w takim przypadku konieczne będzie zwrócenie sprzętu na gwarancję.

Producent przedłużył gwarancję na procesory Core i9, Core i7 i Core i5, zarówno dla nowych, jak i wcześniej zakupionych modeli. W przypadku procesorów w wersji pudełkowej, należy skontaktować się bezpośrednio z producentem. Jeśli posiadacie gotowy komputer, konieczne będzie zgłoszenie się do firmy, która składała zestaw.