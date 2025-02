Interfejs mózg-komputer, który pozwoli nam kontrolować sprzęt za pomocą myśli. Chińscy naukowcy opracowali rewolucyjne rozwiązanie, które może zrewolucjonizować m.in. sposób rehabilitacji.

Najnowsza technologia potrafi zadziwić. Chociaż dekodowanie sygnałów z mózgu za pomocą tajemniczego sprzętu brzmi niepokojąco, to metoda ta jest zupełnie nieinwazyjna. Jak podaje portal Global Times, za połączenie zmysłów człowieka do interfejsu komputera odpowiada chip memrystorowy, który symuluje działanie mózgu. Połączenie neuronauki z technologią zaowocowało bardzo wydajnym rozwiązaniem, który transkrybuje sygnały w czasie rzeczywistym, a to przekłada się na możliwość płynnego i bezproblemowego sterowania.

Za wynalazkiem stoją naukowcy z Uniwersytetu Tianjin i Uniwersytetu Tsinghua w Chinach, którzy stworzyli pierwszy na świecie dwupętlowy system BCI. Technologia tym samym pozwala na dwukierunkową komunikację mózgu z komputerem, który umożliwia dwukierunkową komunikację między mózgiem a maszyną. System BCI z podwójną pętlą umożliwia wzajemne uczenie się człowieka i maszyny, co jest nowatorskim podejściem. Rozwiązanie to może znaleźć swoje zastosowanie w rozmaitych dziedzinach. Twórcy liczą m.in. na zrewolucjonizowanie metod neurorehabilitacji.

Przełom w technologii BCI

Rewolucyjne rozwiązanie umożliwiło stworzenie stabilnego połączenia na linii mózg-maszyna, a to sprawiło, że realnym stało się kontrolowanie sprzętu za pomocą myśli. Naukowcy z Uniwersytecie Tianjin, przeprowadzili test w którym to odkrycie pozwoliło na stabilną kontrolę drona przez 6 godzin. Nie tylko czas w którym udało się kontrolować sprzęt brzmi imponująco. O trzykrotnie zmniejszyło się także zużycie energii, a wydajność dekodowania wzrosła o 20 proc.

Czy da się wykradać dane z naszych mózgów?

Technologia BCI rozwija się w szybkim tempie, jednak istnieją wyzwania z procesem wdrażania jej. Pojawiają się wątpliwości dotyczące danych pochodzących z mózgu człowieka, oraz te dotyczące aspektu etycznego. Mimo potencjału, potrzebna jest debata dotycząca tego na ile bezpieczny dla użytkownika i całych społeczeństw jest ta technologia.

Badacze z Chin kontynuują pracę nad swoim systemem. Planują dalsze doskonalenie i podkreślają, że BCI ma potencjał, aby poprawić jakość i odmienić wiele aspektów życia.