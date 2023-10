Chiny chcą przyspieszyć wymianę komputerów i oprogramowania, które bazują na zachodnich rozwiązaniach. W grze są biliony juanów, ale zadanie może nie być takie proste do zrealizowania.

Wojna technologiczna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przybiera na sile, co widać po kolejnych blokadach na eksport zachodnich, zaawansowanych technologii. Państwo Środka zostało zmuszone do uniezależnienia od zachodnich rozwiązań.

Chiny korzystają z zachodniego sprzętu

Wojna technologiczna obnażyła poważne problemy Chin. Spora część infrastruktury bazuje na technologiach zachodnich firm, co wydaje się poważnym zagrożeniem dla niezależności i bezpieczeństwa państwa.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Cyberspace Security przez badaczy z państwowej China Telecommunications Corporation, zauważono, że kraj jest zależny od chipów wyprodukowanych przez amerykańską firmę Qualcomm, a także od zachodnich systemów operacyjnych iOS i Android. Warto tutaj wspomnieć, że niektórym pracownikom agencji rządowych na szczeblu centralnym zakazano używania iPhone'ów w pracy.

Kolejne przykłady wydają się jeszcze poważniejsze. W jednym z artykułów badawczych, chińscy badacze zwrócili uwagę na zależność chińskiego systemu kart kredytowych UnionPay od amerykańskiej firmy BMC, zajmującej się oprogramowaniem do rozliczeń.

Chiny chcą się uniezależnić od zachodu

Wygląda na to, że Chiny zauważyły problem i postanowiły uniezależnić się od zachodnich rozwiązań. Agencja Reuters donosi o ogromnych wydatkach Chin na wymianę sprzętu i oprogramowania. Analiza bazuje na przetargach dla rządu, wojska i państwowych podmiotów, dokumentach badawczych, ale też relacji osób zaznajomionych ze sprawą.

W zeszłym roku państwowe przedsiębiorstwa otrzymały polecenie zastąpienia zachodniego oprogramowania krajowymi rozwiązaniami do 2027 roku. Badacze bezpieczeństwa wskazali także na konieczność wzmocnienia zabezpieczeń antyhakerskich w krajowej infrastrukturze finansowej.

Według firmy badawczej First New Voice, Chiny w 2022 roku wydały 1,4 biliona juanów (około 191 miliarda dolarów) na wymianę zagranicznego sprzętu i oprogramowania. Mówimy więc o wzroście na poziomie 16,2% rok do roku. Głównie chodzi o wrażliwą infrastrukturę, której atak mógłby poważnie zaszkodzić państwu.

W niektórych sektorach wzrost jest jeszcze wyższy. Według danych ministerstwa finansów, liczba przetargów złożonych przez przedsiębiorstwa państwowe, organy rządowe i wojsko w ostatnim roku uległa podwojeniu.

Na krajowej wymianie technologii bardzo dużo ma zyskiwać firma Huawei, która dostarcza oprogramowanie oraz rozwiązania do przetwarzania w chmurze. Koncern w 2022 roku odnotował wzrost sprzedazy o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Produkcja krajowych układów pod dużym znakiem zapytania

Według analityków, Chiny mogą mieć problem z zastąpieniem zachodniego sprzętu swoimi krajowymi rozwiązaniami. Mocarstwo nie opracowało swoich technologii produkcji zaawansowanych chipów, a zachód nałożył embargo także na dostawy maszyn produkcyjnych.

W takiej sytuacji krajowa transformacja stoi pod dużym znakiem zapytania. Niektórzy twierdzą, że taki stan uniemożliwia całkowite zastąpienie zachodniego sprzętu krajowymi układami.

