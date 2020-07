Sony miewa lepsze i gorsze momenty w kontekście programu PlayStation Plus. W przyszłym miesiącu abonenci nie powinni narzekać, pojawi się też coś dla graczy, którzy go nie opłacają.

Ciekawa oferta PlayStation Plus na sierpień

PlayStation Plus na sierpień obejmuje Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered oraz Fall Guys: Ultimate Knockout. Pierwsza propozycja nie wymaga bliższego przedstawiania, to odświeżona wersja kampanii jednej z najlepszych odsłon tej popularnej serii (z 2009 roku). Premiera miała miejsce w marcu tego roku, wciąż można zatem mówić o nowości. Fall Guys: Ultimate Knockout to zupełnie inne klimaty, kolorowa zręcznościówka nastawiona na zabawę online. Co ciekawe, to jeszcze większa nowość, ponieważ premiera dopiero się odbędzie (4 sierpnia).

Obydwie gry przygotowano dla posiadaczy PlayStation 4. Pierwsza jest dostępna już teraz, druga pojawi się w dniu swojej premiery.

Darmowy weekend z trybem dla wielu graczy

Co ze wspomnianą niespodzianką? Sony zdecydowało się przygotować kolejny darmowy weekend dla wielu graczy na PlayStation 4. Rozpocznie się 8 sierpnia o 12:00, a potrwa do 9 sierpnia do 23:59.

PlayStation Plus oferowany jest w kilku abonamentach - na 1 miesiąc (37 złotych), na 3 miesiące (100 złotych) i na 12 miesięcy (240 złotych.) Poza darmowymi grami co miesiąc i możliwością grania online, usługa zapewnia również dodatkowe zniżki w PlayStation Store, pierwszeństwo dostępu do wybranych tytułów czy 100 GB miejsca na zapisy stanów gier w chmurze.

Źródło: PlayStation Access

