W Circus Electrique przejmujemy kontrolę nad grupą cyrkowych akrobatów w steampunkowym obliczu Londynu z czasów wiktoriańskich. Kiedy premiera gry i na jakie platformy trafi?

Wyjątkowa estetyka i historia

Za Circus Electrique, steampunkowo-cyrkową grą RPG, stoi niezależne studio Zen Studios. Twórcy postawili na oryginalną estetykę, inspirując się między innymi starymi plakatami cyrkowymi. Fabuła osadzona jest w XIX wieku:

Świat Circus Electrique był identyczny z naszym aż do 1873 roku, kiedy to wielka innowacja zrewolucjonizowała elektryczność, kierując oś czasu w bardziej steampunkowym kierunku. Nasza historia rozgrywa się 26 lat później, po strasznym wydarzeniu znanym jako Szalenie, które spowodowało, że zwykli ludzie zaczęli atakować się nawzajem.

Tajemniczo odporni na szaleństwo wykonawcy z Circus Electrique dołączają do głównej bohaterki Amelii, aby dowiedzieć się, jak to wszystko się wydarzyło i jak to powstrzymać. Gracze będą podróżować z grupą akrobatów (klaunami, siłaczami czy połykaczami ognia), oferując obywatelom rozrywkę, jak i gwarancję bezpieczeństwa.

Jak prezentuje się gra możecie sprawdzić na poniższym zwiastunie:

Kiedy premiera Circus Electrique?

Produkcja pojawi się już 6 września2022 roku na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One i Nintendo Switch. Można już dodać grę do swojej listy życzeń na Steamie.

