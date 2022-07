No Man's Sky otrzymało wczoraj aktualizację Endurance. Hello Games wprowadza do gry nową zawartość, w tym możliwość rozbudowania statku-matki.

Co wnosi do gry aktualizacja Endurance?

No Man's Sky już 7 października pojawi się na nowej konsoli – Nintendo Switch, a tymczasem Hello Games ogłosiło dużą aktualizację wersji na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Od teraz można dostosować swój statek tak, aby do złudzenia przypominał prawdziwą kosmiczną bazę.

Gracze mogą dodać na pokładzie pomieszczenia skanujące, komory uprawowe, a także rafinery, sklepy i plantatory. Każdy z tych elementów można dowolnie rozmieścić i modyfikować wedle własnych potrzeb i gustu. Co ciekawe, twórcy dodali też możliwość rozbudowania statku na zewnątrz, poprzez dodanie tarasów widokowych czy szklanych pomostów.

W grze pojawią się także inne zmiany, w tym m.in.:

możliwość zwiększenia liczby członków załogi (w tym również o specjalistów, np. inżynierów czy biologów),

implementacja węzłów teleportacyjnych,

nowe wizualne efekty podczas podróżowania przez czarną dziurę,

ułatwione zarządzanie przestrzenią,

odświeżone tekstury frachtowców.

Pełna lista znajduje się na oficjalnej stronie gry.

Co sądzicie o aktualizacji gry? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: youtube, nomanssky.com