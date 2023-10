Citroen e-C3 to samochód elektryczny, na jaki wielu czekało. Niewielkie, miejskie auto w stosunkowo przystępnej cenie, nie odstraszające przy tym ani wyglądem, ani możliwościami.

Citroen e-C3 to pierwszy europejski samochód elektryczny w cenie, która nie odstraszy „Kowalskiego”. Podstawowy model (You) w Polsce będzie dostępny od 110 650 zł, a bardziej wypasiony (Max) – od 132 100 zł. Jak na „elektryka” z salonu są to wyjątkowo przystępne ceny.

Tani samochód elektryczny dla Europejczyków – co oferuje Citroen e-C3?

Oczywiście takie ceny oznaczają, że Citroen musiał pójść na pewne kompromisy. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z dość niewielkim samochodem. Ten niewielki SUV ma 4 metry długości i niespełna 1,6 m wysokości. W środku zmieści się pięć osób, a niewielki bagażnik ma pojemność 310 litrów. Do miasta – w sam raz, ale takie gabaryty zdecydowanie mają swoje ograniczenia.

Wnętrze samochodu jest proste, ale nie prostackie. Zgodnie ze współczesnymi trendami centralnym punktem systemy informacyjno-rozrywkowego jest panel dotykowy – tutaj o przekątnej 10,25 cala. Nie zabrakło jednak także zegarów. Poza tym możemy liczyć na czujniki parkowania oraz dobrą współpracę ze smartfonem, dzięki kompatybilności z systemami Android Audio i Apple CarPlay.

Kompromisy widać także w kontekście możliwości samochodu. Sercem pojazdu jest silnik elektryczny o mocy 113 KM, pozwalający na uzyskanie prędkości 100 km/h w 11 sekund. Niezbyt imponujący wynik jak na elektryka, ale też akceptowalny, gdy mówimy o samochodzie do miasta. Jeśli zaś chodzi o zasięg, to wynosi on maksymalnie 320 km (według WLTP), a przy użyciu ładowarki DC (100 kW) ładowanie od 20 do 80 proc. zajmuje mniej niż pół godziny.

Producent chwali się też (redukującym wstrząsy) zawieszeniem Progressive Hydraulic Cushions oraz siedzeniami Advanced Comfort, Dodajmy jeszcze tylko, że pierwsze egzemplarze Citroena e-C3 wjadą do europejskich salonów w drugim kwartale 2024 roku.

Źródło: Citroen