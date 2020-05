Epic Games Store nie zwalnia tempa i dalej rozpieszcza graczy darmowymi grami. Obecnie nie wydając ani grosza można poszerzyć swoją kolekcję gier o Civilization 6.

Civilization 6 za darmo na Epic Games Store

W ostatnich dniach wiele mówiło się o darmowym GTA 5. Nie brakuje głosów, że jest to najgłośniejsza i najlepsza gra udostępniona kiedykolwiek za darmo. Jeśli nie podzielacie aż tak entuzjastycznych poglądów to być może przypadnie Wam do gustu kolejna propozycja. Tym razem Epic Games Store udostępnił za darmo Civilization 6. Zainteresowani mogą skorzystać z promocji do 28 maja, do godziny 17:00 polskiego czasu. Nie trzeba spełniać wielu kryteriów, wystarczy posiadać konto we wspomnianym sklepie.

Również tym razem nie mówimy o produkcji szczególnie wiekowej, na PC premiera Civilization 6 miała miejsce pod koniec 2016 roku. Strategia przygotowana przez studio Firaxis Games zebrała bardzo dobre noty, średnia sięgnęła niemal 90% (za metacritic). Więcej na jej temat możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.

Epic Games Store szykuje kolejne darmowe gry

Zarządzający Epic Games Store nie ukrywają, że na tym nie koniec. Pisaliśmy ostatnio, iż wartość wszystkich udostępnionych w tym sklepie gier za darmo sięgnęła już 9000 złotych. Właśnie wtedy przywoływaliśmy nieoficjalne doniesienia, iż po GTA 5 udostępnione zostanie właśnie Civilization 6.

Okazało się to trafne. Wypada zatem przypomnieć, że te same doniesienia mówiły, iż kolejne tygodnie przyniosą posiadaczom kont na Epic Games Store możliwość darmowego pobierania Borderlands: The Handsome Collection oraz Ark: Survival Evolved. Zobaczymy, czy i te strzały będą celne.

Źródło: epicgames, Cenega Polska

