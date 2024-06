W tym tygodniu doszło do wycieku ogromnej ilości wewnętrznych dokumentów Google, co pozwala na niecodzienny wgląd w funkcjonowanie algorytmu wyszukiwania tej firmy.

W tym tygodniu ujawniono ogromną ilość wewnętrznych dokumentów Google, dając niecodzienny wgląd w działanie algorytmu wyszukiwania tej firmy. Chociaż sam algorytm nie wyciekł, to 2,500 dokumentów ukazuje, że Google wprowadzało w błąd opinię publiczną na temat oceniania i rankingu treści w wyszukiwarce.

Rola kliknięć użytkowników

Google wielokrotnie zaprzeczało, że kliknięcia użytkowników mają wpływ na ranking stron. Jednak wyciekłe dokumenty sugerują, że różne rodzaje kliknięć są brane pod uwagę przy ustalaniu pozycji stron w wynikach wyszukiwania. W procesie sądowym ujawniono już wcześniej czynnik rankingowy o nazwie Navboost, który uwzględnia kliknięcia użytkowników. Dlaczego jest to zła informacja? Google "psuje" internet, promując treści, które generują więcej kliknięć. Sprzyja to mechanizmowi clickbaitów. Choć google w swojej polityce pisze

Nie zezwalamy na zamieszczanie podglądu materiału, który zachęca użytkowników do kliknięcia przez wprowadzenie ich w błąd co do przekazywanych informacji.

Rand Fishkin, ekspert SEO, podkreśla: „Jeszcze więcej publicznych oświadczeń Google o zbieraniu danych i działaniu wyszukiwarki ma silne dowody przeciwko nim” – powiedział w rozmowie z The Verge.

Dane z Chrome i inne czynniki rankingowe

Dokumenty sugerują również, że Google może wykorzystywać dane z przeglądarki Chrome w swoich rankingach, mimo wcześniejszych zaprzeczeń firmy. Jedna z sekcji wskazuje, że „chrome_trans_clicks” wpływają na to, które linki z domeny pojawiają się poniżej głównej strony w wynikach wyszukiwania.

Dokumenty wspominają o 14,000 atrybutach, które mogą wpływać na ranking stron. Obejmuje to m.in. „Twiddlers” – zmiany w rankingu wdrażane poza głównymi aktualizacjami systemu oraz elementy stron internetowych, takie jak autor treści i autorytet witryny.

Konsekwencje dla SEO i wydawców

Wyciek dokumentów spowodował, że specjaliści SEO oraz operatorzy stron internetowych będą analizować nowe informacje, próbując zrozumieć i przetestować sugerowane czynniki rankingowe. Fishkin podkreśla, że dziennikarze powinni bardziej krytycznie podchodzić do publicznych oświadczeń Google, zamiast bezkrytycznie je powtarzać.

„Dziennikarze i wydawcy informacji o SEO i Google Search muszą przestać bezkrytycznie powtarzać publiczne oświadczenia Google i przyjąć bardziej krytyczne podejście do przedstawicieli giganta wyszukiwania” – mówi Fishkin.

Źródło: The Verge