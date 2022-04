Co kupić na Komunię? Jeśli ma to być coś elektronicznego, w cenie od 100 do 1000 złotych, to… mamy kilka propozycji, wśród których możesz znaleźć właśnie to, czego szukasz.

Lada chwila tysiące dzieci pójdą do I Komunii. To ważne wydarzenie z wielu powodów, choć nie ma co ukrywać – same dzieci czekają na nie głównie z powodu prezentów, jakimi zostają w tym dniu obdarowywane. Nie wiesz, co wybrać i na co warto przeznaczyć określony budżet? Czas odpowiedzieć na pytanie, co kupić na Komunię w 2022 roku. Mamy cztery sprawdzone pomysły. To elektroniczne gadżety, a w każdej z podanych kategorii przygotowaliśmy po trzy propozycje z różnych półek cenowych: od 100 do 1000 złotych.

Smartwatch na Komunię – jaki wybrać za 100, 250 lub 500 złotych?

Tak jak kiedyś wśród pierwszokomunijnych prezentów dominowały zegarki, tak dziś ich rolę przejęły smartwatche. To gadżety, które nie ograniczają się do wskazywania aktualnej godziny, ale też wyświetlają powiadomienia z telefonu, monitorują aktywność i przypominają – na przykład o zadaniach domowych do odrobienia.

Nawet 100 złotych wystarczy, by kupić smartwatcha. Za przykład niech posłuży Bemi REX. To proste urządzonko, które całkiem nieźle wywiązuje się jednak ze swojego zadania. Za 250 złotych możesz kupić bardziej wypasiony model, jakim jest Xiaomi Mi Watch Lite, a dwa razy większy budżet otwiera drzwi do perełki w postaci smartwatcha Huawei Watch GT 2e z okrągłym wyświetlaczem, łącznością GPS, odtwarzaczem muzycznym i długim czasem działania. Testowaliśmy go i zdecydowanie przypadł nam do gustu.



Xiaomi Mi Watch Lite

Bezprzewodowe słuchawki na Komunię – jakie wybrać za 100, 250 lub 500 złotych?

Słuchawki bezprzewodowe to kolejny uniwersalny pomysł na prezent, a w dodatku naprawdę praktyczny. Aktualnie na rynku dominują tak zwane TWS-y, czyli całkowicie bezprzewodowe urządzenia, zapewniające pełną swobodę, a przy tym wciąż potrafiące naprawdę dobrze brzmieć. Jaki model warto kupić?

Przy mocno ograniczonym budżecie świetnym wyborem będą słuchawki Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 za 100 złotych. Jeśli możesz i chcesz wydać nieco więcej, to zdecydowanie warte uwagi (sam z nich korzystam) są słuchawki realme Buds Air 2 cechujące się wygodną konstrukcją, niezłym brzmieniem i skuteczną eliminacją szumów z otoczenia, co przy cenie na poziomie 250 zł wcale nie jest takie oczywiste. Za pół tysiaka z kolei możesz kupić model Jabra Elite 4 Active, reprezentujący nieco wyższą półkę.



realme Buds Air 2

Telefon na Komunię – jaki wybrać za 500, 750 lub 1000 złotych?

Wiele dzieci otrzyma też pewnie z okazji I Komunii swój pierwszy telefon. Jeśli nie jesteś rodzicem obdarowanego dziecka, upewnij się, że rodzice wyrażają zgodę. Jeśli masz pewność, to wiedz, że… w przypadku tych urządzeń wybór jest olbrzymi. Na każdej półce cenowej panuje ostra rywalizacja, ale udało nam się wytypować trzy propozycje…

Dla nieprzeciętnie aktywnych dzieci najlepszy powinien okazać się Ulefone Armor X6 za 500 zł – to smartfon ze wzmocnioną konstrukcją, dzieki czemu upadki, zachlapania i inne przygody nie zrobią na nim wrażenia. Na półce 750 zł pozytywnie wyróżnia się z kolei Samsung Galaxy M12 – to po prostu uniwersalny telefon dobrej jakości. Za tysiaka wybralibyśmy natomiast model realme 8, który nasze stanowisko testowe opuścił z notą 4,5 na 5.



Samsung Galaxy M12

Czytnik e-booków na Komunię – jaki wybrać za 500, 750 lub 1000 złotych?

A może wychodzisz z założenia, że w dziecku od najmłodszych lat warto krzewić miłość do dobrej lektury? W takim przypadku dobrym pomysłem na prezent może okazać się właśnie jakaś kolekcja książek albo też urządzenie, otwierające drzwi do nieograniczonych pokładów literatury. Tak, mamy na myśli czytnik e-booków.

Jednym z najlepszych czytników za stosunkowo nieduże pieniądze jest kosztujący 500 złotych PocketBook 617 Basic Lux 3. Warto też dopłacić 250 złotych i wybrać model PocketBook 632 Touch HD 3 z lepszym wyświetlaczem, łącznością Bluetooth i bardziej wytrzymałą konstrukcją. Mając do wyania 1000 złotych można też pomyśleć o czytniku inkBOOK Focus z ekranem o przekątnej 7,8 cala i bardzo dużą przestrzenią na cyfrowe książki.



PocketBook 632 Touch HD 3

I jak? Udało ci się znaleźć prezent? Jeśli masz dodatkowe pytania lub sugestie – zapraszamy do sekcji komentarzy.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.