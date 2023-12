Opadł okołoświąteczny kurz, czas więc na kolejny etap sprzedażowego grafiku, czyli czyszczenie magazynów. Na jakie promocje można liczyć w ostatnim tygodniu 2023 roku?

Odnośnie akcji promocyjnych organizowanych przez sklepy z elektroniką w ostatnim tygodniu roku, wysnuć można dwie teorie. Pierwsza mówi, że na tym etapie grudnia prawdopodobnie nikt już nie ma pieniędzy, więc robienie akcji promocyjnych jest bez sensu. Druga mówi, że jednak należy je robić, bo konsumenci kupują cały rok, a sprzęty psują się w różnym czasie (najczęściej chwilę po wygaśnięciu gwarancji, wiadomo).

Większość sprzedawców elektroniki zdaje się trzymać tej pierwszej teorii, jednak kilka promocji znaleźliśmy - znajdziecie je poniżej.

Konsola Xbox Series X

Morele ponownie oferują znaną i lubianą konsolę Microsoft XboX Series X w niższej cenie, to jest za 1859 złotych (z kodem LAST23). Najczęściej spotykana obecnie cena w sklepach to 1999 zł.

Głośniki i słuchawki Edifier

Pośród sprzętów marki Edifier objętych zniżką na koniec roku znajdziemy między innymi bardzo popularne modele głośników komputerowych Edifier R1700 BT (389 zł) czy Edifier R1600TIII (309 zł). Nie zabrakło też promocji na słuchawki. Za 135 złotych możemy dostać doskonałe, jak na tę półkę cenową, dokanałówki Edifier TWS1 Pro, czy wokółuszne i bezprzewodowe Edifier W800BT Plus (119 zł).

Creative i Anker również okazyjnie

Pośród zniżek trafiło się też kilka sprzętów od Creative. Przede wszystkim bardzo przyjemne słuchawki wokółuszne Creative Zen Hybrid za 239 złotych i dokanałowe Creative Outlier Pro za 199 złotych, a także maleńkie głośniczki komputerowe Creative Pebble (79 zł).

Stosunkowo często spotykane w pomocji głośniki Bluetooth od Soundcore/Anker również pojawiły się na koniec roku w niższej cenie: Soundcore Motion Boom nabędziemy za 299 złotych, a Soundcore Motion+ w mniej popularnych kolorach (czerwony i niebieski) za 329 złotych.

Fitbit Luxe - elegancki smartband

Jeden ze smartbandów opisywanych w niedawnym zestawieniu najlepszych opasek fitness, dostępny jest na Allegro w doskonałej cenie 399 złotych. W tej cenie zakup tej opaski wreszcie staje się racjonalny, bo chociaż Fitbit Luxe wciąż kosztuje dwa razy więcej niż Mi Band, to jest wykonana ze znacznie lepszych materiałów, ma nieco lepsze czujniki, a producent nie jest z Chin. Zwłaszcza osoby o drobnych nadgarstkach powinny być z tego modelu całkiem zadowolone.

Maszynka Philips Series 9000 i szczoteczki soniczne Sonicare

Na Amazon.pl często można znaleźć okazyjne ceny na produkty od Philips. W tym tygodniu prym wiedzie popularny trymer do włosów Philips HC9450/15 Series 9000 - dostaniemy go za raptem 194 złote (cena sklepowa 329 zł). Obniżono też ceny kilku szczoteczek sonicznych, w tym podwójnego zestawu Sonicare 3100 HX3675/13, który w cenie 215 złotych (zamiast 319 zł) wypada co najmniej korzystnie. Zestaw dostępny jest także w kolorze różowy+czarny (Sonicare HX3675/15).

Garść innych okazji:

