Zdarza ci się, że pomimo obietnic operatora o szybkim działaniu, twój internet działa wolniej niż powinien? Możliwe, że to nie problem po stronie operatora, a błąd, który popełniłeś sam. Zanim zdecydujesz się na rozmowę z operatorem, warto sprawdzić jedną rzecz.

Pamiętasz czasy, kiedy musieliśmy czekać kilkadziesiąt sekund, a czasem nawet kilka minut na załadowanie strony internetowej? Te czasy już dawno minęły. Teraz oczekujemy, że strona załaduje się natychmiast po kliknięciu, a jeśli tak się nie dzieje, czujemy się sfrustrowani. Często obwiniamy za to operatora, ale nie zawsze jest to słuszne. W wielu przypadkach to my sami jesteśmy odpowiedzialni za słabą jakość połączenia. Wszystko przez jeden, na pozór niewinny, błąd.

Internet działa wolno? Rozwiązanie może być proste

Jeśli nie jesteś zadowolony z jakości połączenia internetowego, warto zwrócić uwagę na miejsce, w którym umieściłeś router. Czy stoi on w kącie obok telewizora, otoczony plątaniną kabli? Jeśli tak, nie powinieneś być zaskoczony, że strony internetowe ładują się bardzo wolno. To, jak działa domowa sieć, w dużej mierze zależy od lokalizacji routera i tego, co znajduje się w jego sąsiedztwie. Lista przedmiotów, które mogą zakłócać pracę urządzenia jest dość długa, a niektóre z nich mogą cię zaskoczyć.

Internet zamula? To nie musi być wina operatora

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie ustawienie routera może powodować, że internet działa wolno? Wszystkie urządzenia elektroniczne, które znajdują się w pobliżu routera, mogą zakłócać jego pracę. Jeśli umieściłeś go obok telewizora, kina domowego, lampy czy innych urządzeń, nie powinno cię dziwić, że internet działa wolno.

Na jakość sygnału wpływają nie tylko umieszczone obok routera wspomniane urządzenia elektroniczne. Warto też zwrócić uwagę na to, czy w jego okolicy nie znajduje się zbyt dużo metalowych przedmiotów, luster, a nawet akwarium. Choć naturalnie w wielu przypadkach niewielkie ozdoby umieszczane wokół routera nie powinny mieć znaczącego wpływu na jakość sygnału, nałożenie się kilku czynników może już być powodem, dla którego twój internet zamula.

Jeśli więc chcesz cieszyć się możliwie nieprzerwanym połączeniem internetowym, postaraj się umieścić router daleko od jakichkolwiek "zakłócaczy". Niech jego otoczenie będzie wolne od wszystkiego, co zbędne.

Gdzie najlepiej umieścić router?

Najlepszą prędkość internetu uzyskasz umieszczając router w centralnej części mieszkania. Dzięki temu fale będą rozprowadzane równomiernie do wszystkich pomieszczeń. Staraj się nie zasłaniać go niczym, a zwłaszcza przedmiotami, które wymieniliśmy wcześniej. Ogranicz sąsiedztwo elektroniki oraz kabli. Dzięki temu sieć powinna działać z prędkością zadeklarowaną w umowie przez operatora. Jeśli pomimo zmiany ustawienia sprzętu internet w twoim domu nadal działa wolno, skontaktuj się z dostawcą usługi, aby wyjaśnić tę kwestię.

