Projekty w wykorzystaniem „Malinki” mnożą się od wielu lat. Jedne są mniej, inne zdecydowanie bardziej ciekawe. Do tej drugiej grupy zalicza się wiele ciekawych retro konsol, najczęściej z obudową drukowaną w drukarkach 3D. A co gdyby wykorzystać do tego celu faktyczną konsolę?

Projekt w wykonaniu Cheat_Steve10, opiera się na Raspberry Pi Zero oraz oryginalnego GameBoy Advance. Pierwotny ekran został zastąpiony nowoczesnym panelem LCD, który nie wymaga już zewnętrznego podświetlenia, a całe wnętrze zostało (co oczywiste) dość mocno przebudowane. Ten projekt można porównać do zestawu Game Boy Advance SP firmy Zarcadeuk, tyle tylko, że ten jest domorosły i niekomercyjny.

W oryginalnym wątku na platformie Reddit Cheat_steve10 wyjaśnia, w jaki sposób udało mu się to wszystko „zmontować”. Jako bazę do swojej platformy wybrał Raspberry Pi Zero W. Dzięki temu cała konstrukcja jest lekka i rozbudowana o obsługę sieci bezprzewodowej. Wspomniany wcześniej ekran to 2,8-calowy wyświetlacz TFT, który łączy się przez SPI. Karta dźwiękowa pod złącze USB służy do przetwarzania wyjścia audio, a oryginalne przyciski zostały połączone do pinów GPIO na Pi Zero. Cheat_Steve10 dodaje, że bateria o pojemności 1000mAh wystarcza na około 2 godziny grania.

Według autora projektu, jest to jego trzecia wersja stworzenia platformy GBA Pi Zero z RetroPie. Cheat_Steve10 pracuje nad udoskonaleniem konfiguracji od 2020 roku. Poprzednie edycje korzystały z GameBoy Advance SP, ale ze względu na pewne ograniczenia, twórca projektu zdecydował się na oryginalny GBA, który ma więcej miejsca (chociażby na moduł głośnika).

A co Wy sądzicie o tym projekcie? Dajcie znać, jak Wy go ocenianie!

Źródło: tom'sHARDWARE