Honor 200 Lite to nowy, niedrogi smartfon tej marki. Wśród jego zalet warto wyróżnić dobry ekran i atrakcyjną stylistykę. Niestety, są też pewne minusy.

Honor 200 Lite - oto najnowsza propozycja chińskiej marki. Smartfon może konkurować z budżetowymi Samsungami, czy telefonami Xiaomi Redmi Note 13. Jakie zalety ma model, który niebawem powinien zawitać także na polskim rynku? Czy jest coś, co mają jego rywale, a może to nowy Honor oferuje jakieś ciekawe funkcje?

Premiera Honor 200 Lite

Najnowszy smartfon został właśnie zaprezentowany we Francji. Honor 200 Lite to przedstawiciel niedrogich modeli ze średniej półki cenowej. Ma niezły procesor MediaTek Dimensity 6080 (6 nm) z taktowaniem 2,4 GHz i 8 GB RAM (polecamy nasz tekst, w którym analizowaliśmy, ile pamięci RAM powinien mieć telefon w 2024 roku), powinien być więc wystarczająco szybki w codziennych zadaniach. Z drugiej strony, jeśli odpalimy na nim wymagającą grę lub wiele aplikacji naraz, mogą się pojawić zauważalne spowolnienia.

Honor 200 Lite otrzymał 256 GB pamięci wbudowanej. To sporo, ale ilości tej nie rozbudujemy kartami pamięci SD. Zabrakło też takich dodatków, jak złącze słuchawkowe, NFC, czy głośniki stereo. W tej półce cenowej może się to okazać argumentem skłaniającym do wyboru innego telefonu.

Z drugiej strony, zaletą Honor 200 Lite jest bardzo nowoczesna budowa. Obudowa ma jedynie 6,8 mm grubości i jest niezwykle lekka (166 gramów). Przednią część smartfona w 89,9 procentach wypełnia natomiast ekran AMOLED, co jest rewelacyjnym wynikiem. Mało który nieflagowy telefon ma tak cienkie ramki. Sam wyświetlacz ma przekątną 6,7” i odświeżanie 120 Hz, a rozdzielczość to dość typowe dziś Full HD+.

Aparat 108 MP, ale bez OIS

Zestaw aparatów fotograficznych nie jest najmocniejszym punktem specyfikacji tego urządzenia. Główny aparat ma sporą matrycę 108 MP i obiektyw f/1.8 z autofocusem (PDAF). Nie znajdziemy tu natomiast optycznej stabilizacji obrazu. Mamy natomiast obiektyw szerokokątny f/2.2 współpracujący z niewielką matrycą 5 MP. Uzupełnieniem zestawu jest aparat do zdjęć z bliska (2 MP). Zestaw trzech obiektywów mocno przypomina więc niedrogie Samsungi Galaxy A, np. model Galaxy A25.

Przednia kamera w Honor 200 Lite ma matrycę 32 MP. Obok niej zobaczymy dodatkowy sensor, możliwe że służy do realizacji odblokowania urządzenia twarzą. Wycięcie w ekranie ma natomiast kształt przypominający Dynamic Island z iPhone 15. To kolejny plus, sprawiający, że telefon wygląda nowocześnie. W oprogramowaniu znajdziemy zresztą ciekawe funkcje, wykorzystujące miejsce wokół aparatu do pokazywania różnych informacji i powiadomień.

Ile kosztuje Honor 200 Lite?

Honor 200 Lite otrzymał baterię o przeciętnej pojemności (4500 mAh) i przeciętnej mocy ładowania (33 W). Na szczęście, na wyposażeniu jest za to najnowszy system operacyjny Android 14 z nakładką MagicOS 8.0.

We Francji Honor 200 Lite pojawił się w cenie około 330 euro. Oznacza to nieco poniżej 1400 złotych. Czy smartfon jest wart takich pieniędzy? Na pewno znajdziemy na rynku podobnie wycenione urządzenia z lepsza wydajnością, bardziej zaawansowanym aparatem, czy lepszą baterią. Oczywiście, wśród smartfonów do 1500 złotych żaden nie będzie miał wszystkich tych cech na najwyższym poziomie. Zaletami Honor 200 Lite jest natomiast bez dwóch zdań dobre oprogramowanie i nowoczesny design.