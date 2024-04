Firma Hyperbook daje o sobie znać nowymi laptopami dla graczy, profesjonalistów i entuzjastów technologii – producent przygotował kilka nowych modeli, które korzystają z najnowszych procesorów Intel i kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40.

Za nami premiera procesorów Intel Meteor Lake i Raptor Lake Refresh, które tchnęły powiew świeżości na rynku laptopów. Firma Hyperbook postanowiła wykorzystać tę okazję do prezentacji ulepszonych oraz całkowicie nowych laptopów dla graczy.

Nowe modele są dostępne w różnych konfiguracjach, a na dodatek można je dodatkowo spersonalizować (np. o większą pojemność pamięci RAM lub pojemniejszy dysk SSD). Hyperbook oferuje także możliwość wykonania nadruku w technologii UV, co pozwoli na bardziej ekspresyjne i kolorowe personalizacje sprzętu.

Hyperbook L14 Ultra i L16 Ultra

Modele z serii L wyróżniają się eleganckim wzornictwem i kompaktową budową – model L14 Ultra został wyposażony w ekran FHD+ o przekątnej 14 cali, a L16 Ultra w panel FHD+ o przekątnej 16 cali z odświeżaniem 165 Hz.

Producent zastosował procesor Intel Core 5 125U ze zintegrowaną grafiką Intel Graphics (4 Xe EU). Klienci mogą zdecydować się na konfiguracje oferujące maksymalnie 40 GB pamięci DDR5 RAM oraz dwa dyski SSD PCIe o pojemności 4 TB.

Wbudowana bateria pozwala nawet na 20 godzin (L14) lub 18 godzin (L16) pracy. Całość zamknięto w wytrzymałej obudowie ze stopu magnezowo-aluminiowego, a zwiększoną odporność potwierdzono certyfikatem MIL-STD 810H.

Ceny zaczynają się od 4299 zł za model Hyperbook L14 i 4499 zł za model Hyperbook L16.

Hyperbook NP5

Hyperbook NP5 to propozycja dla entuzjastów, którzy poszukują wydajnego sprzętu w dobrej cenie. Producent zastosował 15,6-calowy ekran Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Dodatkowym atutem jest aluminiowa pokrywa matrycy.

W zależności od konfiguracji, sprzęt oferuje procesor Intel Core i7-14700HX oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 lub RTX 4070. Do tego maksymalnie 96 GB pamięci RAM i dwa dyski SSD PCIe.

Najtańsza konfiguracja z kartą graficzną GeForce RTX 4050 została wyceniona na 5499 zł. Wersje z mocniejszymi układami są odpowiednio droższe - 6199 zł za RTX 4060 i 7499 zł za RTX 4070.

Hyperbook SL506

Hyperbook SL506 zainteresuje wymagających użytkowników, którzy cenią wzornictwo sprzętu (całość zamknięto w aluminiowej obudowie). Tym razem zastosowano ekran o przekątnej 15,6 cali z odświeżaniem 240 Hz i funkcją NVIDIA G-Sync.

W środku zainstalowano procesor Intel Core i9-14900HX oraz kartę graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 lub RTX 4070. Konfigurator pozwala na zainstalowanie nawet 96 GB pamięci RAM i dwóch dysków SSD PCIe.

Cena konfiguracji z kartą graficzną GeForce RTX 4060 zaczyna się od 7699 zł, a z kartą graficzną GeForce RTX 4070 od 8699 zł.

Hyperbook GTR Raptor

Hyperbook GTR Raptor to propozycja dla entuzjastów, którzy szukają topowego sprzętu w większym rozmiarze – tym razem mamy do czynienia z 17,3-calową konstrukcją z panelem o odświeżaniu 240 Hz i wsparciem dla technologii NVIDIA G-Sync.

Sprzęt zapewnia świetne osiągi dzięki bardzo wydajnej konfiguracji – znajdziemy tutaj procesor Intel Core i9-14900HX oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 lub RTX 4090. Do tego można dobrać do 96 GB pamięci RAM oraz do 3 dysków SSD PCIe (w tym jeden pod PCIe 5.0).

Zainteresowani muszą się liczyć ze sporym wydatkiem - cena konfiguracji z kartą graficzną GeForce RTX 4080 zaczyna się od 11 999 zł, a z kartą GeForce RTX 4090 od 14 499 zł.

Hyperbook V17 Liquid

Hyperbook V17 Liquid to najwydajniejszy sprzęt w ofercie producenta, a jego cechą charakterystyczną jest opcjonalne chłodzenie cieczą. Też mamy do czynienia z 17,3-calową konstrukcją, ale z ekranem o rozdzielczości WQXGA z odświeżaniem 240 Hz.

Specyfikacja przewiduje procesor Intel Core i9-14900HX, do 96 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 lub RTX 4090. Tym razem udostępniono jednak tylko dwa złącza na dyski SSD PCIe (obydwa w wersji PCIe 4.0).

Podstawowa konfiguracja z kartą GeForce RTX 4080 kosztuje 11 399 zł, natomiast wersja z kartą GeForce RTX 4090 to już koszt co najmniej 14 499 zł.

Źródło: Hyperbook