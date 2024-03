Co nowego na Netflix? Premiery marzec 2024

Netflix aktualizuje bibliotekę. Nowe filmy i seriale na weekend to potężna dawka rozrywki. Tu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Co nowego na Netflix w marcu 2024?

Znając cenę Netflixa możemy dołączyć do szerokiego grona odbiorców i cieszyć się tym, co przygotował popularny serwis VOD. W ofercie znajdziemy nie tylko najlepsze filmy oraz seriale, a nawet gry od Netflixa. Skupmy się jednak na tym, co Netflix w marcu 2024 przygotował dla subskrybentów.

Co nowego na Netflix w weekend? Marzec 2024

Netflix przygotował kilka naprawdę interesujących pozycji na pierwszy weekend marca 2024. Patrząc globalnie na cały miesiąc, lista nowych filmów i seriali jest rzecz jasna znacznie dłuższa.

Nowe filmy i seriale na najbliższy weekend to:

Astronauta - dostępne od 1.3.2024 (Przygodowy, Film). Adaptacja powieści “Czeski astronauta” autorstwa Jaroslava Kalfara. Historia astronauty, który wyruszył w samotną podróż na koniec Układu Słonecznego. Po pewnym czasie postanawia ratować swoje małżeństwo; jego ciężarna żona pod nieobecność męża chce się rozstać. W rolach głównych Adam Sandler oraz Carey Mulligan.

Prawa sprawa - dostępne od 1.3.2024 (Komedia, Serial). Jeśli Astronauta, który ma dość dramatyczny wydźwięk, pogrąży widzów w smutku, to dobrym lekarstwem będzie serial komediowy Prawa sprawa. Ekscentryczni pracownicy sądu okręgowego w Patparganj zmagają się chaosem, który paraliżuje ich wysiłki na rzecz praworządności. Ich niepohamowana kreatywność będzie kluczem do sukcesu.

Furie - dostępne od 1.3.2024 (Dramat, Serial). Francuski serial o młodej kobiecie uwikłanej w paryski półświatek, która postanawia pomścić śmierć swojego ojca. Lyna (Lina El Arabi) zrobi wszystko, by tego dokonać.

Wszystkie nowości na Netflix w marcu 2024

Blood & Water - 1.3.2024, Sensacyjny, Serial

Furie - 1.3.2024, Dramat, Serial

Prawa sprawa - 1.3.2024, Komedia, Serial

Aníkúlápó: Narodziny widma - 1.3.2024, Dramat, Serial

Somebody Feed Phil - 1.3.2024, Dokument, Serial

Astronauta - 1.3.2024, Przygodowy, Film

Nazywam się Loh Kiwan - 1.3.2024, Dramat, Film

Nie jesteś sama: Walka z Watahą - 1.3.2024, Dokument, Film

The Netflix Slam - 3.3.2024, Odcinek specjalny

Hot Wheels – Na start! - 4.3.2024, Familijny, Serial

Ciemne strony amerykańskich obozów wychowawczych dla młodzieży - 5.3.2024, Dokument, Serial

Hannah Gadsby's Gender Agenda - 5.3.2024, Komedia, Odcinek specjalny

Za jednym zamachem - 6.3.2024, Dokument, Serial

Supersex - 6.3.2024, Dramat, Serial

ARA San Juan: Łódź podwodna, która zniknęła - 7.3.2024, Dokument, Serial

Dżentelmeni - 7.3.2024, Komedia, Serial

Pokémon: Horyzonty – Seria - 7.3.2024, Familijny, Serial

Sygnał - 7.3.2024, Horror/Thriller, Serial

Dmuchacze szkła - 8.3.2024, Reality TV, Serial

Dama - 8.3.2024, Przygodowy, Film

Królowa łez - 9.3.2024, Komedia, Serial

Książęta - 11.3.2024, Dramat, Serial

Punkty zwrotne: Bomba i zimna wojna - 12.3.2024, Dokument, Serial

Steve Treviño: Simple Man - 12.3.2024, Komedia, Odcinek specjalny

Bandidos: Na tropie skarbu - 13.3.2024, Przygodowy, Serial

Girls5eva - 14.3.2024, Komedia, Serial

Sztuka miłości - 14.3.2024, Film

24 godziny Gaspara - 14.3.2024, Dramat, Film

Red Ollero: Mabuhay Is A Lie - 14.3.2024, Komedia, Odcinek specjalny

Sprawa z Outreau: Francuski koszmar - 15.3.2024, Dokument, Serial

Chicken Nugget - 15.3.2024, Sensacyjny, Serial

Żelazna ręka - 15.3.2024, Horror/Thriller, Serial

Gratulacje, to morderstwo - 15.3.2024, Sensacyjny, Film

Irlandzkie życzenie - 15.3.2024, Komedia, Film

Książęta: Na zawsze - 18.3.2024, Dokument, Odcinek specjalny

Królowe na zawsze - 19.3.2024, Reality TV, Serial

Silni i sprawni: Starcie stu - 19.3.2024, Reality TV, Serial

Brian Simpson: Live from the Mothership - 19.3.2024, Komedia, Odcinek specjalny

Problem trzech ciał - 21.3.2024, Horror/Thriller, Serial

Buying Beverly Hills - 22.3.2024, Reality TV, Serial

Shirley - 22.3.2024, Dramat, Film

Wielkodomscy – film - 22.3.2024, Familijny, Film

Koci Domek Gabi - 25.3.2024, Familijny, Serial

Dave Attell: Hot Cross Buns - 26.3.2024, Komedia, Odcinek specjalny

Wiara w sukces - 27.3.2024, Horror/Thriller, Serial

Testament: Historia Mojżesza - 27.3.2024, Dokument, Serial

Spoczywaj w pokoju - 27.3.2024, Dramat, Film

Nic na siłę - 27.3.2024, Komedia, Film

Czy to ciasto? - 29.3.2024, Reality TV, Serial

Serce łowcy - 29.3.2024, Horror/Thriller, Film

Piękna gra - 29.3.2024, Dramat, Film

Cena strachu - 29.3.2024, Horror/Thriller, Film

The Great Indian Kapil Show - 30.3.2024, Komedia, Serial

Źródło: Netflix