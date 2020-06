watchOS 7 to kolejna wersja systemu dedykowanego inteligentnym zegarkom Apple. Na WWDC 2020 poznaliśmy ją nieco bliżej.

Co nowego w watchOS 7?

Czy to właśnie Apple robi najlepsze smartwatche? Można dyskutować, ale nie ulega wątpliwości, że deklasują one konkurencję pod względem popularności, co systematycznie potwierdzają kolejne statystyki. Trudno w związku z tym pominąć prezentację watchOS 7, o jaką producent pokusił się z okazji WWDC 2020. Nowości jest sporo. Czy można określać je mianem istotnych? To już ocenicie sami, zwłaszcza jeśli macie na nadgarstku jeden z inteligentnych zegarków Apple.

watchOS 7 zdaje się jeszcze bardziej przesuwać je w stronę zegarków sportowych. Aplikacja Activity nazywa się teraz Fitness i obsługuje dodatkowe typy treningu, w tym trening podstawowy, taniec czy trening siły funkcjonalnej. Preferujący aktywność na rowerze mogą natomiast skorzystać z tras i wskazówek w Apple Maps. Pozostając w tematyce zdrowia wspomnieć trzeba też o rozbudowie aplikacji Noise wprowadzonej w watchOS 6. Ma ona lepiej dbać o słuch i prezentować raporty uwzględniające wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.

Poza tym Apple słusznie zaakcentował, iż utrzymywanie rąk w czystości nigdy nie było ważniejsze niż teraz. Smartwatch z watchOS 7 będzie automatycznie wykrywał rozpoczęcie mycia dłoni i pomagał przeprowadzić ten proces poprawnie, tak, jak zalecają to organizacje zajmujące się ochroną zdrowia.

W największym stopniu producent skupił się jednak na czymś innym - rozbudowanej opcji śledzenia snu. Ma ona pomagać w kształtowaniu zdrowszych nawyków związanych ze snem, zachęcać do pójścia spać na czas i odpowiedniej rutyny przed snem (przy pomocy funkcji Wind Down). Będzie prezentować też stosowne powiadomienia, od strony technicznej ma wykorzystywać przede wszystkim akcelerometr. watchOS 7 to także dodatkowe tarcze, szersze możliwości związane z ich modyfikacjami oraz Face Sharing, czyli opcja umożliwiająca ich łatwe udostępnianie.

Kompatybilność watchOS 7. Dla kogo nowa wersja systemu?

Trudno mówić o większym zaskoczeniu w kwestii kompatybilności watchOS 7. Apple od razu wyjaśnił, kto będzie mógł cieszyć się zaprezentowanymi powyżej nowościami.

watchOS 7 trafi na Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 oraz Apple Watch Series 5. Jednocześnie od użytkowników będzie wymagany smartfon z systemem iOS 14. Ich lista również jest już znana.

Źródło: Apple, Macworld

Warto zobaczyć również: