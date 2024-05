Od czerwca 2024 roku w życie wchodzą przepisy dotyczące ochrony numerów PESEL. Każdy może zastrzec swój numer PESEL, aby uchronić się przed oszustami i złodziejami.

W ostatnich dniach maja 2024 roku wiele osób otrzymało powiadomienia i e-maile. Nadawcami są różne firmy, serwisy i strony internetowe, w których mamy założone konto. Powodem jest wprowadzenie od 1 czerwca nowych przepisów związanych z usługą “Zastrzeżony PESEL”. O co chodzi w tym całym zamieszaniu i jak nowość wpłynie na nasze funkcjonowanie w sieci?

Co to jest Zastrzeżony PESEL?

Jeszcze w 2023 roku Ministerstwo Cyfryzacji utworzyły Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL. Każdy może dodać swój numer PESEL, który należy w końcu do najbardziej wrażliwych danych osobowych, do bazy. W tej sytuacji wzięcie pożyczki lub kredytu, czy korzystanie z innych usług nie będzie możliwe. Po prostu instytucja, do której trafi taki wniosek, sprawdzi Rejestr, a w nim zobaczy informację o zastrzeżeniu.

Zastrzeżenie PESEL i cofnięcie tego działania są możliwe przez Internet. To możliwe na rządowych stronach. Do potwierdzenia tożsamości używamy aplikacji mObywatel, Profilu Zaufanego lub bankowości internetowej. Możliwe jest też wykonanie tego działania w dowolnej placówce Urzędu Gminy.

Nowa opcja chroni nas nie tylko przed tym, aby osoba trzecia (np. internetowi oszuści, czy ktoś kto wykradnie naszą tożsamość) nie wzięła kredytu lub pożyczki. To samo dotyczy utworzenia konta w banku, zawierania umów z operatorami GSM, czy przenoszenia własności nieruchomości. Na zastrzeżenie PESEL zdecydowało się już kilka milionów Polaków.

Zastrzeżenie PESEL a Allegro Pay i inne usługi

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL funkcjonuje od 17 listopada 2023 roku. Dopiero od 1 czerwca 2024 roku firmy mają jednak obowiązek weryfikowania PESEL swoich klientów w bazie (np. gdy chcemy skorzystać z jakiejś usługi).

Jako przykład wpływu nowej usługi na naszą codzienność weźmy Allegro Pay. Nowoczesny, bezpieczny i szybki sposób dokonywania płatności za zakupy w popularnym serwisie jest rodzajem pożyczki. Jeśli nasz PESEL został zastrzeżony, nie skorzystamy z tej usługi. Oznacza to, że kupując na Allegro konieczne będzie wybranie innego sposobu płatności. Możemy też cofnąć zastrzeżenie, choćby tylko na czas korzystania z tej usługi.