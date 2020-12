To, że wszystko będzie pozamykane, nie znaczy jeszcze, że te ferie muszą być nudne. Ba – już teraz wiemy, że takie nie będą. Zadba o to Ekipa Komputronik Gaming, z którą będzie można się spotkać online w ramach akcji Ferie z Gamingiem. Już tłumaczymy, o co chodzi…

Ferie z Gamingiem – a co to takiego?

Wielu z nas spędzi ferie z gamingiem, ale my mamy dla ciebie zapowiedź czegoś więcej – Ferii z Gamingiem (przez duże F). Zrób zakupy za minimum stówkę w stacjonarnym sklepie Komputronik lub przez Internet i zarejestruj się na stronie akcji. Masz czas do 6 stycznia 2021 roku i jeśli to zrobisz, to będziesz mógł wziąć udział w cyklu pięciogodzinnych spotkań, które odbędą się w dniach 11 – 15 stycznia. Podczas nich nauczysz się:

jak streamować,

jak prowadzić swój kanał na YouTubie,

jak osiągnąć sukces w Fortnite

i jak stworzyć peceta do gier.

Do tego pojawi się okazja, żeby pograć w kilka gierek z Ekipą Komputronik Gaming. Kto się w niej znajduje? Ano Smarte, Piter, Kebcio i Wojti. Tego ostatniego znasz na pewno, jeśli czytasz benchmarka – Wojtek Spychała (bo o nim mowa) jest bardzo aktywny. Pitera zaś możesz kojarzyć z naszej akcji podkręcania procesorów Intel. Zarówno oni, jak i pozostała dwójka doskonale znają się na swojej robocie i warto skorzystać z okazji, że chcą się podzielić swoją wiedzą.

A może jesteś podopiecznym domu dziecka? W takim przypadku możesz starać się o bilet na Ferie z Gamingiem bez konieczności robienia zakupów. Wystarczy, że podasz kreatywną odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat tobie przydałaby się taka nagroda.

