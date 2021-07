Cyfrowy Paszport Pojazdu ma być kompleksowym dokumentem potwierdzającym stan techniczny auta. Może znacząco poprawić bezpieczeństwo podczas kupowania używanych samochodów. Czy sprawdzi się w praktyce?

Cyfrowy Paszport Pojazdu ma być obowiązkowy na Otomoto Klik, gdzie można kupić sprawdzone samochody używane. Będą prezentowane według ujednoliconego standardu, objęte roczną gwarancją, a kupujący ma prawo do zwrotu w ciągu 14 dni. Czy paszport zapowiada rewolucję na rynku używanych aut?

Co to jest Cyfrowy Paszport Pojazdu?

Cyfrowy Paszport Pojazdu powstał przy współpracy Carsmile, OTOMOTO i MC2 Innovations. Opisuje stan techniczny samochodu wystawionego na sprzedaż. Jest oparty na znanej z rynku kryptowalut technologii blockchain, co ma zagwarantować jego wiarygodność i bezpieczeństwo.

- "Dzięki połączeniu technologii blockchain oraz kompleksowej inspekcji pojazdu według standaryzacji ISO, Cyfrowy Paszport Pojazdu będzie dokumentował stan techniczny auta w sposób niepodważalny i nienaruszalny" - wyjaśniła prezes MC2 Anna Streżyńska.

W Polsce każdego roku zawieranych jest 2,5 mln transakcji kupna-sprzedaży używanych samochodów. Każdy, kto kiedyś kupował takie auto wie, że sprzedający ma znacznie większą wiedzę o rzeczywistym stanie technicznym auta niż kupujący. Ta asymetria informacji prowadzi do braku zaufania, a dane zebrane przez twórców Cyfrowego Paszportu Pojazdu pokazują, że 70% badanych uznało, że w ogłoszeniu samochód był przedstawiony o wiele lepiej niż wyglądał w rzeczywistości. Aż 75% kupujących potwierdziło konieczność naprawy samochodu w ciągu pół roku od jego zakupu, a co drugi nabywca miał problem z ukrytymi wadami takiego pojazdu. Średni koszt napraw wykonanych w ciągu pół roku od zakupu wyniósł ok. 1300 złotych.

Tak ma wyglądać Cyfrowy Paszport Pojazdu opisujący stan techniczny auta

Cyfrowy Paszport Pojazdu ma na celu zwiększenie transparentności rynku samochodów używanych.

- „To dodatkowy bufor, jaki dajemy nabywcom na zapoznanie się z samochodem, chociaż dzięki paszportowi nie powinny tu wystąpić żadne rozbieżności między opisem w ogłoszeniu a rzeczywistym stanem pojazdu. Dzięki naszej technologii, zakup auta używanego będzie niemal tak bezpieczny, jak zakup nowego samochodu” – obiecuje Arkadiusz Zaremba, szef Otomoto Klik i dyrektor zarządzający Carsmile.

Chcesz Cyfrowy Paszport Pojazdu? Najpierw drobiazgowa inspekcja

Wystawienie Cyfrowego Paszportu Pojazdu na Otomoto Klik ma być bezpłatne, jednak zanim go otrzymamy konieczna będzie szczegółowa inspekcja samochodu, zgodna ze standardami DEKRA oraz ISO 9001:2015. Przeprowadzi ją firma Mostva, a łącznie z testami diagnostycznymi sprawdzonych będzie 120 elementów pojazdu w następujących obszarach: powłoka lakiernicza, opony, elementy zewnętrzne (lusterka, szyby, itp.), oświetlenie, silnik, podwozie, układ kierowniczy, wnętrze, elektronika, wyposażenie.

Ostatecznie samochód otrzyma ocenę od A+ do C-, uwzględniającą najistotniejsze usterki i koszty naprawy. Zostanie również sfotografowany metodą 360 stopni, dzięki czemu potencjalny nabywca będzie mógł mu się dokładniej przyjrzeć bez wychodzenia z domu.

Możliwe, że wraz z powstaniem Cyfrowego Paszportu Pojazdu kupowanie używanego auta w końcu stanie się o wiele łatwiejsze. Anna Streżyńska podkreśla, że to najbardziej wiarygodny i kompleksowy dokument w historii polskiej motoryzacji, który będzie potwierdzać stan techniczny pojazdu.

Myślicie, że to zakończy problem ukrytych wad, a kupowanie używanego samochodu przestanie być drogą przez mękę?

Źródła: Bankier, Businessinsider, Otomoto