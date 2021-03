Firma Daymak jest wiodącym producentem i dystrybutorem osobistych lekkich pojazdów elektrycznych. Teraz wystartowała z kampanią crowdfundingową, która ma pomóc w stworzeniu najnowszego pojazdu dla serii Avvenire.

W planach firmy jest stworzenie pojazdu o nazwie Spiritus. Firma podkreśla, że będzie to najszybszy trójkołowy samochód elektryczny na świecie.

„To bardzo ekscytujące. Daymak przeszedł długą drogę od momentu, kiedy zaczynałam pracę w moim garażu w 2001 roku. Spiritus to spełnienie marzeń” - powiedział Aldo Baiocchi, prezes i założyciel Daymak.

Co będzie oferować Spiritus od Daymak?

Spiritus to dwumiejscowy samochód elektryczny, który ma tylko trzy koła. Firma obiecuje, że będzie wyposażony w wiele funkcji i zapewni ekscytującą jazdę niczym gokart. Panele słoneczne zadbają o ładowanie podtrzymujące, będzie również odpowiedni system regeneracji. Pojazd otrzyma też dedykowaną ładowarkę bezprzewodową od Daymak, która właśnie czeka na opatentowanie.

Spiritus będzie dostępny w dwóch wersjach: Deluxe od 19 995 USD z zasięgiem 300 km, a także Ultimate od 149 000 USD z zasięgiem 480 km i przyspieszeniem od 0 do 96.5 km/h w 1,8 sekundy, co czyni go najszybszym trójkołowym samochodem na świecie.

Produkcja pojazdu rusza w 2023 roku, a crowdfunding ma trwać do 23 lipca tego roku. Celem kampanii jest zebranie 50 000 zamówień przedpremierowych. Wpłacając 100$ można zagwarantować sobie niższą cenę podczas zakupu Spiritusa i zaoszczędzić na dodatkowych kosztach. Otrzyma się również kupon na rowery lub inne małe pojazdy elektryczne Daymak, które już znajdują się w sprzedaży.

Wpłat można dokonywać online na stronie daymakavvenire.com/campaign/

Źródło: Daymak

