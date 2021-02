A ty co? Wciąż jeździsz autem dla każdego? Graczu – to już czas, by pomyśleć o samochodzie… gamingowym. A przynajmniej taki absurdalny pomysł zrodził się w głowach inżynierów marki Lexus.

Lexus nigdy nie tworzył samochodów dla każdego i nic się w tej kwestii nie zmienia. Jego auta zawsze robiły wrażenie i… no w tej kwestii też nie możemy mówić o jakichś zmianach. Można się kłócić o to, czy gamingowy samochód ma jakikolwiek sens, ale nie można zaprzeczyć, że jest to coś, czego jeszcze nie widzieliśmy (jasne – na Tesli możesz pograć w Wieśka, ale to jeszcze nie ten poziom).

Lexus Gamers’ IS to samochód gamingowy

Skoro już o poziomie mowa, to co proponują nam Japończycy w swoim Lexus Gamers’ IS? Koncepcyjna fura ma nie tylko bezpiecznie transportować cię z punktu A do punktu B, ale też wypełniać ci czas, będąc „optymalną przestrzenią do grania”, jak czytamy w oficjalnej zapowiedzi. Auto bazuje na modelu 350 w wersji F Sport, ale są oczywiście pewne modyfikacje.

Karoseria jest pokryta winylową okleiną Infiltrate, mającą nadawać „technicznego” wyglądu, a wnętrze zostało zainspirowane pop-artem i nazywa się Neon Tokyo. Podsufitka jest pokryta warstwą akrylową z programowalnymi – no przecież nie mogło ich zabraknąć! – diodami RGB LED, a naklejone na szyby filtry Smart Tint przyciemniają wnętrze, żeby żadne światła nie zakłócały rozgrywki.

System do grania znajduje się po stronie pasażera. Jest zintegrowany z fotelem i zakrzywionym monitorem. Klawiatura i myszka na specjalnej platformie wysuwają się ze schowka, a o wydajność dba (zainstalowany w bagażniku) komputer z procesorem AMD i grafiką GeForce. Wisienką na torcie jest lodówka w konsoli centralnej – tam chłodzą się napoje pozwalające utrzymać pełną koncentrację podczas gry.

Jak ci się podoba auto dla gracza?

Daj znać w komentarzu, jak ci się to podoba, a tymczasem dodajmy, że Lexus Gamers’ IS to projekt zrealizowany w ramach akcji All In zwracającej uwagę na podążanie za swoją pasją. Poszczególne elementy samochodu były wybierane przez pół miliona użytkowników podczas specjalnej sesji Fuslie na Twitchu.

Źródło: Lexus, informacja własna

