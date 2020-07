Co to jest domena internetowa? Czy to to samo co adres WWW? Do czego służy i jak wygląda jej struktura? A jakie są typy domen i czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie? Czas odpowiedzieć na te pytania.

Co to jest domena?

Mówiąc najprościej: domena to nic innego jak adres internetowy. Tak jak adres domowy, tak i ten jest unikalny i może być przypisany tylko do jednego, konkretnego punktu, ale pod nim może znajdować więcej elementów (tak jak i w mieszkaniu może być kilku lokatorów). Przykładem domeny może być benchmark.pl – pod nią znajduje się zarówno strona internetowa (www.benchmark.pl), jak i poczta e-mail (np. i.prasowe@benchmark.pl).

Domeny istnieją, by ułatwiać poruszanie się po Internecie. Bez nich musielibyśmy zapamiętywać adresy wyrażane cyframi i kropkami – tak samo jak łatwiej nam pójść pod jakiś adres (typu ul. Dworcowa 17) niż znaleźć dane miejsce na podstawie jego współrzędnych geograficznych.

Za działanie domen odpowiada DNS – Domain Name System To właśnie zadaniem DNS – Domain Name System jest katalogowanie domen internetowych oraz tłumaczenie nazw zrozumiałych dla nas na adresy zrozumiałe dla komputerów, smartfonów i innych urządzeń.

Jak jest zbudowana domena? Wyjaśniamy struktury domen

Na domenę internetową składa się kilka części: dwie podstawowe to informująca o tożsamości nazwa główna (a więc np. benchmark) oraz rozszerzenie (np. .pl). Rozszerzenie wybierane jest na podstawie kilku wytycznych: to może być kraj lub rodzaj oferowanych treści (więcej na ten temat piszemy nieco niżej).

Jeżeli chodzi o hierarchię, to zasada jest taka, że najważniejsze informacje znajdują się na końcu – weźmy za przykład nasze benchmarkowe forum dostępne pod adresem forum.benchmark.pl. Czytamy to w następujący sposób: .pl – czyli polska strona, benchmark.pl – to adres wortalu i wreszcie forum.benchmark.pl – forum dyskusyjne działające w obrębie serwisu. To tak zwana subdomena – stosuje się ją, aby wyodrębnić określoną część strony.

Ważna informacja: Nazwa główna domeny być utworzona z liter, cyfr i znaku „-”, a wielkość liter nie ma znaczenia. Od kilku lat możliwe jest stosowanie polskich znaków, ale nie cieszy się to szczególnie dużą popularnością.

Jakie są typy domen?

Pomijając najbardziej charakterystyczny element (czyli nazwę główną), najważniejsze jest rozszerzenie. Najchętniej wybierana jest tzw. TLD – to skrót od Top-Level Domain, czyli domena najwyższego poziomu. Dzieli się ona na kilka kategorii, przede wszystkim na:

domeny generyczne / globalne, np. .com lub .net,

domeny narodowe, np. .pl lub .de

oraz funkcjonalne domeny genetyczne, np. .app lub .shop

TLD służy to kategoryzacji stron pod względem kraju lub tematyki. Niżej natomiast znajdują się SLD (Second-Level Domain), czyli domeny drugiego poziomu. Ich zadaniem jest przede wszystkim określanie funkcji spełnianej przez daną stronę. To między innymi:

.info.pl – dla stron informacyjnych,

.org.pl – dla organizacji,

.gov.pl – dla stron rządowych,

.slask.pl, .pomorskie.pl, .malbork.pl itp. – dla stron regionalnych

oraz .gsm.pl, .sklep.pl, .auto.pl itp. - dla stron tematycznych.

Podsumowując, a przy okazji uzupełniając, adres strony internetowej składa się z następujących elementów: protokół internetowy (np. http://),

(ewentualnie) subdomena (np. forum),

nazwa główna (np. .benchmark),

domena najwyższego poziomu (np. .pl) / ewentualnie domena drugiego poziomu.

Są domeny darmowe i domeny płatne. Gdzie kupić te drugie?

Każdy właściciel strony internetowej może skorzystać dla niej z darmowej lub płatnej domeny, przy czym te pierwsze rzadko mają atrakcyjne rozszerzenia, a w dodatku często nakładają spore ograniczenia. Jeżeli strona ma dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, lepiej jest więc zapłacić. Ile to kosztuje? Cena rejestracji domeny wynosi przeważnie od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, a odnowienie na rok – od nieco ponad 100 do kilkuset złotych.

Domeny rejestruje się u dostawców usług internetowych (najpopularniejsze tego typu strony w Polsce to home.pl i nazwa.pl). Pozwalają oni także szybko sprawdzić, czy dana domena jest wolna, a jeśli tak, to ile kosztuje jej wykupienie.

Jak sprawdzić, czy domena jest wolna? A jak sprawdzić, do kogo należy domena, która jest zajęta? Zarówno jeżeli chcemy sprawdzić, czy dana domena .pl jest wolna, jak również dowiedzieć się, do kogo należy zajęta domena .pl, najlepiej udać się na stronę krajowego Rejestru Domen NASK – tam znajduje się tzw. przeglądarka domen.

