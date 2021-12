Od początku grudnia wielu użytkowników otrzymało powiadomienia o konieczności włączenia Facebook Protect. Do kogo jest skierowany i czy faktycznie można stracić dostęp do konta?

Co to jest Facebook Protect?

Facebook Protect to program oferujący dodatkowe zabezpieczenia kontom zarządzającym fanpage’ami, ponieważ mogą być bardziej narażone na zagrożenia.

Na stronie przygotowanej przez Facebooka możemy przeczytać, że „program Facebook Protect ułatwia (...) stosowanie mechanizmów wzmocnionej ochrony konta, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz monitorowanie pod kątem potencjalnych zagrożeń hakerskich.”

Facebook podkreśla, że taka dodatkowa ochrona jest niezwykle istotna. Od momentu otrzymania powiadomienia mamy 15 dni na jej włączenie. Po upływie tego czasu, nie będzie można korzystać z konta bez włączenia Facebook Protect.

Jak włączyć Facebook Protect?

Na szczęście łatwo to zrobić. Użytkownik musi jedynie zadbać o wybranie odpowiednio silnego hasła oraz uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Warto pamiętać o tych dwóch ustawieniach również w przypadku innych kont, np. do poczty e-mail. Silne hasło trudniej złamać, a uwierzytelnienie dwuskładnikowe wymaga podania dodatkowego kodu podczas logowania, co chroni przed nieupoważnionym dostępem do konta.

Poniżej widać jak szybko przebiega włączenie funkcji Facebook Protect. Przy okazji konto zostanie sprawdzone pod względem ewentualnych luk w zabezpieczeniach.

Ze względu na bezpieczeństwo stron zarejestrowanych na Facebooku, ich administratorzy będą poddawani autoryzacji. Oprócz uwierzytelnienia dwuskładnikowego niezbędne będzie podanie kraju zamieszkania i posługiwania się prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Wymogiem jest również, aby były to ich jedyne profile na platformie.

Facebook cały czas stara się blokować działania użytkowników naruszających zasady, jednak nie jest w stanie wykryć wszystkiego. Program Facebook Protect ma być jedną z wielu inicjatyw mających pomóc w uniemożliwieniu lub chociaż utrudnieniu włamań na konta użytkowników. Facebook obiecuje regularne aktualizacje bezpieczeństwa oraz kolejne funkcje w przyszłości, do stosowania których będzie zachęcać.

Źródło: Facebook