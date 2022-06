Na prezentacji otwierającej tegoroczną konferencję WWDC przedstawiono między innymi nowe wersje systemów operacyjnych: iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 oraz macOS Ventura. Warto jednak zwrócić uwagę na nową wersję CarPlay. Czy widzieliśmy deskę rozdzielczą samochodu Apple Car?

Nowa generacja CarPlay

Firma Apple nie poświęciła temu systemowi zbyt wiele czasu. Dowiedzieliśmy się jedynie, że nowy CarPlay będzie o wiele bardziej zintegrowany z samochodem niż obecna wersja. Interfejs widoczny będzie na wszystkich wyświetlaczach wbudowanych w deskę rozdzielczą, a system sterować będzie różnymi funkcjami auta, na przykład radiem czy regulacją temperatury. CarPlay wyświetlać będzie między innymi aktualną prędkość i liczbę obrotów silnika.

Lista pojazdów zgodnych z tym systemem opublikowana zostanie dopiero pod koniec 2023 roku.

Nowy CarPlay, a Apple Car

Więcej na temat tego systemu i jego potencjalnego związku z samochodem marki Apple, nad którym firma ta pracuje rzekomo już kilka lat, napisał w swoim dzisiejszym newsletterze Mark Gurman, popularny redaktor serwisu Bloomberg.

Twierdzi on, że choć to oprogramowanie nie trafi na rynek przed 2024 rokiem to konieczne było jego zaprezentowanie już teraz. Apple chce by producenci samochodów przygotowali się na przyjęcie tego systemu, ale sytuacja nie jest taka oczywista jak się wydaje. Niektóre firmy z branży motoryzacyjnej nie chcą korzystać z rozwiązania firmy Apple, ponieważ wiązałoby się to z rezygnacją z ich własnego oprogramowania. Nowy CarPlay jest swego rodzaju konkurencją dla systemów opracowanych przez producentów samochodów.

Mark sądzi, że nowy CarPlay to bardzo dobre rozwiązanie, które będzie się cieszyć bardzo dużą popularnością wśród osób kupujących nowe samochody.

Nie do końca zrozumiałe jest jednak to, dlaczego firma Apple miałaby się zdecydować na wprowadzenie tego rozwiązania do różnych samochodów, jeśli podobno pracuje nad własnym. Być może CarPlay będzie pierwszym krokiem do nabycia samochodu marki Apple. Firma liczyć może na to, że osoby, którym spodoba się nowy system zdecydują się na zakup jej samochodu.

Co więcej, głęboka integracja z iPhonem wymusi na właścicielach samochodu Apple posiadanie tego smartfona i odsunie ich od przejścia na Androida.

W przypadku sukcesu nowego systemu CarPlay, firma będzie mogła stworzyć niezależne oprogramowanie, które w ogóle nie będzie zależne od smartfona, ale konieczne będzie płacenie Apple za możliwość korzystania z niego. Obecna wersja tego systemu jest darmowa - nie płacą za nią ani właściciele pojazdów, ani ich producenci.

Apple Car - kiedy premiera?

Według Gurmana prace trwają. Apple negocjuje podobno warunki umów dotyczących dostaw części do tego samochodu oraz jego produkcji.

W strukturach organizacyjnych firmy Apple znajdują się podobno jedni z najlepszych projektantów z branży samochodowej. To między innymi były główny inżynier koncepcyjny i menedżer ds. wnętrz z Aston Martina, jeden z byłych wiceprezesów Tesli oraz były dyrektor firmy Porsche.

Mało prawdopodobne jest jednak to, że Apple wprowadzi na rynek w pełni autonomiczny samochód do końca 2025 roku. Niewykluczone jednak, że do tego czasu pojawi się bardziej tradycyjny pojazd, który będzie dużą konkurencją na przykład dla Tesli.

Źródło: Power On - Mark Gurman, grafika w nagłówku: Apple, pozostałe grafiki: Vanarama