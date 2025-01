Co zużywa najwięcej prądu w łazience? Nie, to nie pralka

Wzrost cen za energię elektryczną dotyka wszystkich. Dlatego duże znaczenie ma świadome korzystanie z urządzeń, co może prowadzić do obniżenia rachunków. Warto zwrócić szczególną uwagę na efektywne użytkowanie urządzeń w łazience. Jakie urządzenia są najbardziej energochłonne?

Wśród urządzeń domowych, płyta indukcyjna pozostaje liderem pod względem zużycia energii. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wskazuje, że jej zapotrzebowanie na energię jest trzykrotnie wyższe niż w przypadku zmywarek czy lodówek. Wszystkie te sprzęty są typowe dla kuchni, ale co z łazienką? Sprawdźmy różne urządzenia wykorzystywane w tym pomieszczeniu, aby określić, które z nich zużywają najwięcej prądu.

Jakie urządzenia pobierają najwięcej prądu w łazience?

Liczba urządzeń elektrycznych używanych w łazience, które potrzebują stałego zasilania, jest stosunkowo mała. Niemniej warto zauważyć, że te urządzenia, które z pozoru nie zużywają dużo energii, mogą generować większe koszty w skali rocznej z powodu częstego i długotrwałego użytkowania.

Najpierw skoncentrujmy się na wyposażeniu łazienkowym, które często uznawane jest za najbardziej energochłonne. Na myśl przychodzą pralki i suszarki, jako główni konsumenci energii elektrycznej.

Czy pralka pobiera dużo prądu?

Kwestia zużycia energii przez pralki jest złożona i nie można przypisać stałej wartości dla każdej dostępnej na rynku. Ilość zużytej energii zależy od wielu czynników, takich jak klasa energetyczna urządzenia, częstotliwość prania oraz wybierane programy. Dla zilustrowania tych różnic warto zastanowić się nad pralką o klasie energetycznej A, najwyższej obecnie klasie w skali od A do G.

Standardowa pralka klasy A zużywa około 0,5 kWh na pojedynczy cykl prania. Przy praniu co drugi dzień, zużycie energii roczne wynosi około 90 kWh. Jakie liczby dotyczą suszarek do ubrań? Są one bardziej energochłonne, gdyż cykl suszenia z pełnym załadunkiem może wymagać nawet 1,9 kWh, a przy częściowym załadunku około 1,2 kWh.

Czy zatem wybór pralko-suszarki może przynieść korzyści? Przeciętna pralko-suszarka, posiadająca klasę energetyczną D dla pełnego cyklu prania i suszenia, zużywa około 2,6 kWh na jeden cykl.

Ani pralka, ani suszarka – oto największy “pożeracz” prądu w łazience

Zaskakujące, że to nie pralka ani suszarka pochłaniają najwięcej energii elektrycznej w łazience. Warto zwrócić uwagę, że w wielu gospodarstwach domowych wciąż używa się bojlerów do podgrzewania wody.

Te urządzenia, w zależności od swojej pojemności, mogą pobierać do 7 kWh dziennie na potrzeby podgrzewania wody. Dotyczy to bojlerów o pojemności 200 litrów wyposażonych w grzałki o mocy od 3000 do 4000 W. Mniejsze bojlery, na przykład te o pojemności 50 litrów, posiadają grzałki zużywające około 2 kW w ciągu godziny ogrzewania wody.

Małe AGD w łazience

Łazienka to nie tylko miejsce dla pralek i suszarek do ubrań; to także przestrzeń dla mniejszych urządzeń AGD, które, mimo że mają sporą moc, przez krótki czas użytkowania mogą wydawać się mało energochłonne. Jednak rzeczywistość może być zupełnie inna.

Na przykład standardowa suszarka do włosów o mocy 2300 W w trakcie 15 minut pracy zużywa około 0,6 kWh energii. Jeśli dodamy do tego fakt, że w domu mieszka kilka osób, a suszenie włosów odbywa się często, może się okazać, że urządzenie działa nawet przez godzinę dziennie, zużywając około 2,3 kWh energii.

Dobre wiadomości dla tych, którzy regularnie korzystają z prostownic czy lokówek. Te oraz szczoteczki elektryczne czy golarki to urządzenia o niskiej mocy. Przykładowo, jedna godzina pracy standardowej prostownicy to zużycie energii na poziomie około 0,05 kWh.

Co z oświetleniem w łazience? Nawet miłośnicy intensywnego światła mogą być spokojni. Typowa żarówka LED zużywa około 10 W, co oznacza, że przez godzinę zużyje tylko 0,01 kWh. To naprawdę minimalne wydatki.

Tyle prądu pobierają urządzenia w łazience jeden cykl prania: 0,5 kWh

jeden cykl suszenia ubrań (pełny bęben): 1,9 kWh

jeden cykl suszenia ubrań (połowa bębna): 1,2 kWh

jeden cykl suszenia i prania ubrań w pralko-suszarce: 2,6 kWh

godzina podgrzewania wody w bojlerze 50 l: 2 kWh

godzina podgrzewania wody w bojlerze 200 l: 3,5 kWh

godzina suszenia włosów: 2,3 kWh

godzina prostowania włosów: 0,05 kWh

godzina lokowania włosów: 0,05 kWh

oświetlenie łazienki trzema żarówkami przez godzinę: 0,03 kWh

Oszczędzanie prądu w łazience

Istnieje kilka sposobów na ograniczenie zużycia energii przez urządzenia, które najbardziej ją pochłaniają. Zaleca się pranie tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Unikaj uruchamiania pralki dla niewielkiej ilości ubrań. Poczekaj, aż zgromadzisz wystarczająco dużą partię, aby za jednym razem wyprać więcej rzeczy.

Jeśli chodzi o suszenie włosów, warto korzystać z najwyższego ustawienia mocy. Dzięki temu skrócisz czas pracy suszarki, ponieważ włosy wysuszą się znacznie szybciej. Choć przez krótkie użycie różnica może się wydawać niewielka, w skali roku suszarka do włosów może być urządzeniem, na które warto zwracać uwagę w kontekście rachunków.

Dotyczy to także oświetlenia. Mimo że zużycie energii przez jedną żarówkę jest znikome, im więcej ich działa jednocześnie, tym większe zużycie prądu. Dlatego gaś światło, gdy łazienka jest pusta, lub zmniejsz liczbę działających żarówek, aby ograniczyć zużycie energii.