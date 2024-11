Jak ustawić grzejnik w mieszkaniu, by było ciepło i taniej? Praktyczne wskazówki

W trakcie sezonu grzewczego każdy z nas z niepokojem czeka na pierwsze rachunki za ogrzewanie swoich domów czy mieszkań. Jak uniknąć wysokich kosztów? Kluczem jest odpowiednie ustawienie termostatów i trzymanie się kilku zasad.

Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne automatycznie regulują przepływ gorącej wody na podstawie temperatury otoczenia. To, jak ustawiamy pokrętło, wpływa na pracę systemu grzewczego, co z kolei optymalizuje zużycie energii.

Jak poprawnie ustawić grzejnik?

Każda wartość na pokrętle termostatu odpowiada konkretnej temperaturze, którą system grzewczy będzie utrzymywał w pomieszczeniu. Znajomość tych ustawień pomaga w efektywnym zarządzaniu zużyciem ciepła. "0" - chroni przed zamarzaniem rur, zapewniając minimalną temperaturę. Do wyboru mamy:

1 - oznacza około 12-13 stopni Celsjusza, zalecane dla rzadko używanych pomieszczeń.

2 - to 15-16 stopni Celsjusza, co idealnie sprawdza się w sypialniach.

3 - to około 18-20 stopni Celsjusza, optymalne dla większości pokoi.

4 - zapewnia 22-24 stopnie, co jest korzystne dla łazienek i chłodniejszych miejsc.

5 - to najwyższe ustawienie, którego należy unikać ze względu na wysokie koszty.

Specjaliści rekomendują ustawienie termostatu na 3, co zapewnia komfortowe 20 st. C i zapewnia optymalne zużycie energii. Podnoszenie temperatury może prowadzić do sytuacji, gdzie konieczne staje się otwieranie okien, by schłodzić przegrzane pomieszczenia. Nocą ustawienie na 2 lub niższe sprawia, że z pewnością będzie nam się wygodniej spało, a jednocześnie zmniejszy wydatki na ogrzewanie. Pamiętajmy, że w łazience temperatura powinna być wyższa, aby uniknąć wilgoci, z kolei w kuchni niższa.

Skuteczne wietrzenie okien w okresie zimowym

Lubisz czuć dopływ świeżego powietrza przed snem? To dobre dla twojego zdrowia i portfela. Właściwe wietrzenie – krótkie, lecz intensywne - odświeża powietrze bez znacznej utraty ciepła. Kluczowe jest też utrzymanie i izolacja grzejników oraz systemów grzewczych. Regularne odpowietrzanie i upewnienie się, że grzejniki nie są zasłonięte, zwiększa ich wydajność. Podczas wietrzenia trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach:

Przygotowując się do wietrzenia pomieszczeń, warto pamiętać o wcześniejszym wyłączeniu grzejników - zaleca się zakręcenie zaworów na około 10 minut przed otwarciem okien.

W okresie chłodniejszych dni bardziej efektywne jest krótkie, ale intensywne wietrzenie, ciepło zmagazynowane w ścianach, podłogach, stropach szybko przywraca pomieszczeniu komfort termiczny po takim przewietrzeniu.

Jednocześnie, nie należy pozwalać na nadmierne wychłodzenie wnętrza, gdyż ponowne uruchomienie ogrzewania będzie wiązało się z dużym, a tym samym kosztownym zużyciem energii cieplnej.

Zamiast uchylania okna, lepiej jest otworzyć je całkowicie na kilka minut, pamiętając o wcześniejszym wyłączeniu ogrzewania.

Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Współczesne rozwiązania, takie jak programowalne termostaty, które można dokładnie konfigurować w zależności od pogody i pory dnia, umożliwiają jeszcze lepsze zarządzanie ogrzewaniem. Istotne jest także usunięcie nieszczelności w drzwiach i oknach, które często odpowiadają za utratę ciepła.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podpowiada, że kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniach możemy utrzymać dzięki różnego rodzaju termoregulatorom. Na rynku dostępne są już takie urządzenia, które pozwalają na bardzo precyzyjne planowanie temperatury w każdym pomieszczeniu, w różnych porach dnia i tygodnia. Są też takie, którymi można sterować zdalnie. Wystarczy jednak, że będziemy prawidłowo korzystać z termozaworów, aby zmniejszyć rachunki za ogrzewanie nawet o 25 proc. Świadome korzystanie z termostatu może sprawić, że domowe ciepło będzie przyjazne zarówno dla komfortu życia, jak i naszych finansów.