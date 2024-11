Orlen inwestuje w fotowoltaikę. Miliardy złotych na OZE

Orlen buduje farmę fotowoltaiczną o mocy 1,9 MWp w Płocku. Projekt ma na celu umożliwienie dekarbonizacji głównego zakładu produkcyjnego firmy. Wpisuje się on w strategię Orlenu, która zakłada gigantyczne wydatki na OZE.

W Płocku, na terenie głównego zakładu produkcyjnego Orlenu, trwa budowa nowej farmy fotowoltaicznej o mocy 1,9 MWp. Inwestycja ta jest częścią strategii dekarbonizacji koncernu, mającej na celu zasilanie instalacji rafineryjno-petrochemicznych zieloną energią. Zakończenie projektu planowane jest na czwarty kwartał 2025 roku. Farma budowana jest na działce o powierzchni 2,7 hektara. Obecnie trwają wstępne prace niwelacyjne, po których rozpocznie się montaż urządzeń.

Docelowo farma będzie składać się z 16 inwerterów solarnych o mocy 110 kW każdy. Na jej potrzeby mają zostać zamontowane 3384 moduły fotowolotaiczne o mocy jednostkowej 550 W. Wykonawcą projektu jest firma Flexipower Group.

Orlen przewiduje, że farma przez 25 lat wytworzy około 50 GWh zielonej energii. Projekt ten wpisuje się w szersze działania koncernu na rzecz ochrony środowiska, w tym planowane inwestycje wodorowe oraz rozwój projektów z dziedziny energetyki wiatrowej.

W lutym tego roku Orlen uruchomił w Płocku farmę fotowoltaiczną o mocy 4,8 MWp. W październiku spółka Orlen Wind 3, należąca do Grupy Orlen, zakupiła dwie farmy fotowoltaiczne oraz farmę wiatrową w Polsce. Koncern dąży do osiągnięcia 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii do końca dekady.

Grupa Orlen, jako multienergetyczny koncern, rozwija segmenty rafineryjny, petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii. Planuje także inwestycje w energetykę jądrową opartą na małych reaktorach SMR. Do 2030 r. Orlen zamierza przeznaczyć ponad 320 mld zł na inwestycje, z czego 40 proc. na zielone projekty, takie jak energetyka wiatrowa i fotowoltaika.