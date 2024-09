Gra Concord autorstwa Firewalk Studios nie spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy. Sieciowy FPS wydany przez Sony kończy swój żywot. Posiadacze Concord dostaną zwrot pieniędzy.

Concord raczej nie powalczy o tytuł najlepszej gry 2024 r. Odbiór ze strony graczy nie jest pozytywny, a przecież mowa o grze, która znajdowała się w produkcji (podobno) od sześciu do ośmiu lat.

Żegnaj, Concord

Na łamach PlayStation Blog pojawiła się ważna informacja. Concord oficjalnie zostanie wycofany ze sprzedaży, a serwery gry zostaną wyłączone 6 września 2024 r. Dodajmy, że gra zadebiutowała 23 sierpnia 2024 r.

By uzmysłowić sobie skalę porażki Concord, warto przytoczyć nieoficjalne doniesienia na temat budżetu gry. Szacuje się, żę wynosił on 100 mln dolarów, lecz nie jest to informacja potwierdzona. Simon Carless z GameDiscoverCo szacuje, że sprzedano łącznie zaledwie ok. 25 tys. egzemplarzy na PS5 i PC. Dla porównania: Helldivers 2 sprzedało się w nakładzie 12 mln egzemplarzy w ciągu pierwszy 12 tygodni.

Zwrot pieniędzy

“Sprzedaż Concord zostanie natychmiast wstrzymana i zaczniemy oferować pełny zwrot pieniędzy wszystkim graczom, którzy kupili grę na PS5 lub PC. Jeśli kupiłeś grę na PlayStation 5 w PlayStation Store lub PlayStation Direct, zwrot pieniędzy zostanie dokonany na Twoją oryginalną metodę płatności” - czytamy w komunikacie na PlayStation Blog. Gracze pecetowi, którzy nabyli Concord przez Steam lub Epic Games Store, również dostaną zwrot pieniędzy w najbliższych dniach.

W tym miejscu należy oddać głos samym graczom. Co sądzicie o Concord? Dlaczego gra zalicza ogromną porażkę?

Źródło: PlayStation Blog