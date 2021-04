Conqueror’s Blade to taktyczne MMO osadzone w czasach średniowiecza. Wreszcie jest dostępne w polskiej wersji językowej.

Polska premiera Conqueror’s Blade

Polska wersja Conqueror’s Blade zadebiutowała zgodnie z zapowiedzią. Wraz z polskim językiem pojawiły się również specjalne kanały dla polskiej społeczności, a do tego dodana została obsługa płatności w złotówkach (z przelicznikiem 3,50 zł za 100 suwerenów).

Conqueror’s Blade – przypomnijmy – to taktyczne MMO osadzone w otwartym świecie zainspirowanym średniowieczem i realistycznie odtwarzające tamtejsze realia prowadzenia wojny. Gracz staje do walki i staje na czele swoich armii, a rozgrywkę można by porównać do Mount & Blade i For Honor. W bitwach może brać udział nawet 30 graczy – jako Przywódcy należą do 11 różnych klas i mogą dowodzić przeszło 80 jednostkami.

Pakiet Bohatera Husarii w Conqueror’s Blade

Zabawę w Conqueror’s Blade możesz rozpocząć zupełnie za darmo, choć oczywiście są powody, by wydawać pieniądze. Jednym z nich jest na przykład nowy pakiet kolekcjonerski Bohatera Husarii.

Aktualnie zestaw ten kosztuje 157,49 zł, a w jego skład wchodzą:

konto premium na 90 dni

80 000 sztuk srebra

3 armaty

3 wyrzutnie strzał hwacha

3 balisty

ubiór bohatera Rotmistrza

zestaw wierzchowca Rotmistrza

Jak zacząć zabawę w Conqueror’s Blade?

Jeśli chcesz zacząć, ale… nie wiesz jak się za to zabrać, to koniecznie zajrzyj do oficjalnego Przewodnika dla początkujących w Conqueror’s Blade, w którym znajdziesz szereg wskazówek i praktycznych informacji.

Uczyć trzeba się jednak na bieżąco, ponieważ gra jest nieustannie rozwijana. Premierze polskiej wersji towarzyszył na przykład debiut siódmego sezonu pod tytułem Wolves of Ragnarok. Jak nietrudno się domyślać, wprowadza on do świata gry Wikingów.

Zobacz zwiastun siódmego sezonu Conqueror’s Blade:

Źródło: Cenega

