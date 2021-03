Conqueror’s Blade zyskuje popularność na świecie i wkrótce ma również nas zainteresować. Już 30 marca udostępniona zostanie polska wersja tej gry.

Conqueror’s Blade – polska premiera średniowiecznego MMO

Conqueror’s Blade wygląda jak coś, co mogłoby być dzieckiem Mount & Blade i For Honor. To taktyczne MMO, zabierające nas do czasów średniowiecza. Trafiamy do otwartego świata, w którym stajemy na czele armii i próbujemy zapisać się na kartach historii jak wielki imperator. Podczas rozgrywki toczymy olbrzymie bitwy i oblężenia, w których weźmie udział nawet 30 graczy – każdy z nich walczy w czasie rzeczywistym, jak również wydaje rozkazy swoim podwładnym.

Każdy Przywódca może reprezentować jedną z 11 klas i dowodzisz przeszło 80 jednostkami piechoty i kawalerii – zainspirowanymi autentycznymi siłami militarnymi. Produkcja jest w dodatku sukcesywnie rozwijana – ostatnia aktualizacja pojawiła się 18 marca i wprowadziła nowe jednostki nordyckie (to Tarczowniczki, Berserki i Synowie Fenira), mechanikę Run (umożliwiającą modyfikowanie broni i pancerzy) oraz dodatkową, niemałą mapę (Fiord Heilung). Zobacz zwiastun prezentujący to nowości…

Zobacz zwiastun Conqueror’s Blade: Sezon VII:

W Conqueror’s Blade możesz grać za darmo, ale – jak się pewnie domyślasz – możesz sobie ułatwić rozgrywkę, kupując dodatkowe elementy. Możesz wymienić 3,50 zł na 100 Sovereigns (to waluta w grze), co wydaje się całkiem dobrym przelicznikiem, bo poza granicami naszego kraju cena wynosi 1 euro. Polska waluta zostanie wprowadzona wraz z polską wersją językową – 30 marca 2021 roku.

Źródło: Cenega, MY.GAMES

