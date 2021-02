Przed zainteresowaniem się World of Tanks powstrzymywał Cię fakt, że gry nie można znaleźć na platformie Steam? Jeśli tak to twórcy właśnie to zmieniają.

World of Tanks zmierza na Steam

Chociaż World of Tanks w tym roku będzie świętowało 11. urodziny, cały czas może pochwalić się dużą popularnością. Wciąż niemałe są też apetyty twórców, bo debiut World of Tanks na nowej platformie to nic innego jak próba przyciągnięcia do gry kolejnych graczy. I zaznaczmy, że chodzi tu o platformę dystrybucji cyfrowej Steam, a gdzie jak gdzie, ale tam potencjalnych nabywców nie brakuje.

„Zawsze chcieliśmy, aby World of Tanks było dostępne dla każdego zainteresowanego, także jest to naturalny krok, że zapraszamy graczy steamowych do naszej rodziny. Już wkrótce, użytkownicy Steam będą mogli doświadczyć intensywnych walk i mamy nadzieję, że im się spodobają!” - Max Chuvalov, dyrektor wydawniczy World of Tanks

World of Tanks na Steam - kiedy premiera?

Jeśli jesteście w gronie tych, dla których powyższa zapowiedź jest istotna to zapewne interesuje Was data premiery. Tu pojawia się pewien problem, a w zasadzie konieczność wykazania się odrobiną cierpliwości. Nie podano bowiem dokładnego terminu, zapewniono jedynie, że mowa o 2021 roku.

Na Steam pojawi się oczywiście pełne wydanie zawierające wszystkie do tej pory przygotowane elementy, a więc między innymi ponad 600 czołgów i innych pojazdów wojskowych. Do rywalizacji będą mogli stanąć wszyscy posiadacze gry, jeśli ktoś już ma dotychczasową wersję (z Wargaming Game Center) będzie mógł zmierzyć się z tymi, którzy sięgną po tę ze Steam. Bo wypada jeszcze odnotować, że wersja na Steam będzie przeznaczona dla nowych wirtualnych czołgistów.

