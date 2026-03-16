Najtrudniejszy rok w historii MSI. Producent zapowiada podwyżki cen komputerów

Rynek komputerów w 2026 r. stoi przed poważnym wyzwaniem. Rosnące ceny pamięci RAM i niedobory kart graficznych zmuszają producentów do radykalnych zmian w strategii, a gracze muszą liczyć się z podwyżkami sprzętu.

„To najtrudniejszy rok w historii firmy. Pamięci RAM i GPU są tak trudno dostępne, że zmusza nas to do radykalnych zmian w strategii i produktach”, mówi Huang Jinqing, dyrektor generalny MSI, w rozmowie z Money UDN.

Niedobory komponentów dotykają praktycznie cały rynek PC, ale w przypadku MSI skutki są szczególnie odczuwalne, ponieważ firma znana jest z gamingowych laptopów i kart graficznych.

MSI zmienia strategię

Aby przetrwać trudny rok, MSI planuje skoncentrować się na średniej i wyższej półce. Tanie komputery dla mas schodzą na dalszy plan, a zasoby kierowane są do produktów premium, które przyciągają graczy i entuzjastów.

Producent zamierza również przeprojektować część płyt głównych. Ponieważ moduły DDR4 są wciąż znacznie tańsze, tam, gdzie to możliwe, sprzęt zostanie przystosowany do obsługi starszych modułów, co pozwoli ograniczyć wpływ rosnących cen pamięci.

MSI zapowiada podwyżki cen

W odpowiedzi na kryzys, MSI zapowiada też podwyżki cen swoich produktów dla graczy o 15–30 proc. Głównym powodem są dramatycznie rosnące ceny pamięci – moduł DDR5 o pojemności 16 GB kosztuje już nawet 200 dol., podczas gdy rok temu można go było kupić za 40 dol.

Poważnym problemem jest również niedobór kart graficznych – producent szacuje, że na rynku brakuje około 20 proc. kart NVIDIA w stosunku do realnego popytu.

Choć liczba sprzedanych komputerów może spaść, wyższe ceny i lepsze marże pozwalają MSI utrzymać przychody i rentowność. Dla graczy oznacza to jedno: nowe komputery będą droższe.