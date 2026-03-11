Wiedźmin 4 będzie czarował grafiką. Ale tylko na kartach GeForce RTX

NVIDIA ujawniła nowe szczegóły technologiczne dotyczące Wiedźmina 4. Gra wykorzysta funkcję RTX Mega Geometry, które pozwoli generować nawet miliony obiektów w jednej scenie. Efekt? Gęstsze lasy, bardziej realistyczna roślinność i lepsza wydajność.

Podczas konferencji Game Developers Conference (GDC) firma NVIDIA zapowiedziała nowe technologie graficzne, które pojawią się w nadchodzących grach. Jedną z najważniejszych informacji dla fanów Wiedźmina jest to, że najnowsza odsłona – Wiedźmin 4 wykorzysta technologię RTX Mega Geometry, która ma znacząco poprawić jakość grafiki oraz wydajność.

RTX Mega Geometry w Wiedźminie 4

Technologia NVIDIA RTX Mega Geometry zadebiutowała ona razem z kartami GeForce RTX 5000, a wcześniej wykorzystano ją w grze Alan Wake 2. W Wiedźminie 4 ma zostać wykorzystana głównie do generowania i renderowania roślinności – drzew, krzewów, trawy i innych elementów natury.

Co to oznacza w praktyce?

RTX Mega Geometry pozwala silnikowi gry obsługiwać ogromną liczbę obiektów w jednej scenie. Według NVIDII w Wiedźminie 4 może to miliony obiektów w jednej scenie.

Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie realistyczniejszej roślinności – gęstszych i realistycznych lasów oraz animowanej geometrii (np. poruszające się na wietrze gałęzie, trawa czy liście). Wszystko to oznacza bogatsze środowiska bez spadków wydajności.

Mniejsze zużycie pamięci i lepsza wydajność

Technologia RTX Mega Geometry nie służy wyłącznie poprawie wyglądu gry. Jej zadaniem jest także zmniejszenie obciążenia sprzętu. Warto przypomnieć, że w Alan Wake 2 pozwoliła ona zmniejszyć wykorzystanie pamięci VRAM o około 300 MB, a przy tym zwiększyć wydajność o 5–20 proc.

Podobne korzyści mogą pojawić się także w Wiedźminie 4, co jest szczególnie ważne przy nowoczesnych technikach renderowania, takich jak Path Tracing.

Na premierę trzeba jeszcze poczekać

NVIDIA podkreśla, że RTX Mega Geometry będzie działać na wszystkich kartach GeForce z serii RTX, choć została szczególnie zoptymalizowana pod najnowsze modele RTX 5000 z generacji Blackwell. Mówiąc wprost – właściciele starszych kart RTX również skorzystają z technologii, ale najlepszą wydajność uzyskają użytkownicy najnowszych kart. Posiadacze kart AMD Radeon i Intel Arc będą musieli obejść się smakiem.

Na możliwość sprawdzenia tych technologii w praktyce trzeba będzie jeszcze poczekać. Wiedźmin 4 znajduje się nadal we wczesnej fazie produkcji, a według obecnych informacji premiera gry może nastąpić dopiero za co najmniej rok lub dłużej.

Jedno jest jednak pewne – twórcy celują w jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie gier RPG nowej generacji, w której ogromne, gęste i realistyczne światy będą możliwe dzięki nowym rozwiązaniom graficznym.