Chcą konkurować z NVIDIĄ. Chińska firma wprowadza swoją kartę do grania

Chińska karta graficzna jako odpowiedź na modele NVIDII i AMD? Model 7G100 już działa i ma konkurować z popularnymi modelami ze średniej półki, oferując płynną rozgrywkę w najnowszych grach.

Chińska firma Lisuan Tech od lat próbuje zdobyć swoje miejsce na rynku kart graficznych, jednak dotychczas jej produkty nie mogły konkurować z gigantami, takimi jak AMD czy NVIDIA. Przełom ma przynieść nowa seria TrueGPU. Szczególnie ciekawie zapowiada się jej pierwszy przedstawiciel - model Lisuan eXtreme 7G100.

Nowa karta graficzna dla graczy

Lisuan Tech już rok temu zapowiedział kartę eXtreme 7G100, która jest skierowana głównie do graczy. Jej sercem jest układ graficzny oparty na nowej architekturze Tiantu (wykonany w technologii 6 nm w fabryce TSMC), a całość wspomaga 12 GB pamięci GDDR6.

Kartę wyposażono w duże chłodzenie z pojedynczym wentylatorem. Co ważne, już na pierwszej konferencji pokazano, że karta nie tylko faktycznie istnieje, ale nawet działa.

Wydajność porównywalna z kartami z 2023 roku

Lisuan eXtreme 7G100 powstała z myślą o graczach. Dzięki wsparciu nowoczesnych API, takich jak DirectX 12 i Vulkan 1.3, karta powinna sprawdzić się w najnowszych grach.

Lisuan podaje, że w benchmarku 3DMark FireStrike karta osiąga 26 800 punktów, a w 3DMark Steel Nomad – 2 268 punktów. Wyniki te można porównać do wydajności NVIDIA GeForce RTX 4060, czyli karty ze średniej półki z 2023 roku.

Pierwsze testy pokazują, że Lisuan eXtreme 7G100 radzi sobie także w praktyce. W grze Black Myth: Wukong, przy rozdzielczości 1080p i wysokiej jakości grafiki, karta utrzymuje średnio ponad 70 klatek na sekundę. To wynik trochę lepszy niż osiąga RTX 4060.

Niedługo karta trafi do sprzedaży

Przedsprzedaż karty graficznej Lisuan 7G100 rusza 17 marca, jednak dostępna będzie wyłącznie w chińskim sklepie internetowym JD.com. Wysyłka planowana jest na 18 czerwca 2026 r. Wtedy powinniśmy poznać pierwsze niezależne opinie o sprzęcie i przekonać się, jak karta faktycznie działa – co jest chyba największą niewiadomą w przypadku chińskich GPU.

Warto dodać, że model 7G100 nie jest jedyną kartą tej generacji. W planach są także LX Ultra (do serwerów), LX Pro i LX Max (dla stacji roboczych).