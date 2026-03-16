Najdziwniejszy smartfon powstanie? Oto, co wymyśliło vivo

Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
W kategorii na najdziwniejsze smartfony pojawiały się już urządzenia z rozwijanymi ekranami, jednak żaden producent nie zdecydował się wypuścić takiego na rynek. Pomysł ten nie umiera w głowach inżynierów, co widać po patencie vivo.

W ostatnich czasach elastyczne ekrany wykorzystywane są głównie przez producentów w urządzeniach składanych. Jeśli widzimy je w wysuwanej formie, to częściej dzieje się to w świecie laptopów, co można było zauważyć w przypadku Lenovo. Producent pokazywał na początku roku laptop z ekranem rozwijanym zarówno na boki, jak i ku górze.  

W świecie komputerów każde z tych rozwiązań ma sporo sensu. Lenovo ThinkPad Rollable XD może zaoferować w ten sposób więcej przestrzeni do kodowania, a z kolei rozkładający się horyzontalnie ekran Lenovo Legion Pro Rollable pozwala zmienić proporcje tak, by w grze mieć szersze pole widzenia. 

Jakie zastosowania dla smartfonu z wysuwanym ekranem zauważyli inżynierowie vivo? Nie wiemy, ale najwyraźniej są one na tyle istotne, że zasłużyły na patent. 

Co knuje vivo? Ten telefon rozwija się... ku górze 

W 2020 roku Oppo pokazało światu smartfon Oppo X 2021, którego głównym wyróżnikiem było zastosowanie rozwijanego w bok panelu. Urządzenie nie trafiło do szerokiej sprzedaży i przede wszystkim prezentowało możliwości elastycznych paneli oraz zdolności inżynierów. W ślad za producentem poszło także Tecno, którego Phantom Ultimate także nie doczekał się rynkowej premiery. 

Patent na rozsuwany smartfon od vivo
Patent na telefon i bryłę o tej samej szerokości, ale różnej długości

Kto wie, być może to podejście vivo pozwoli na szybszą komercjalizację niż dwa poprzednie rozwiązania. Producent zarejestrował w amerykańskim urządzenie patentowym pomysł urządzenia, którego ekran znajdowałby się nie tylko z przodu, ale i z tyłu obudowy. Część z tyłu nie byłaby jednak odkryta, a jedynie chowała się za tylną osłoną, co zmniejsza ryzyko zarysowania.

Wydłużony ekran nie zmieniałby znacznie środka ciężkości, gdyż jego wiodący element kierowałby się ku górze. W efekcie zyskiwalibyśmy więcej przestrzeni roboczej, ale jej najwyższy element nie mógłby podlegać zbyt mocnemu naciskowi. Na razie trudno wskazać korzyści z takiego zastosowania, ale vivo jedynie zarezerwowało sobie prawo do stworzenia podobnego urządzenia i nie jest to nawet koncept.

Źródło: GSMArena

Przeczytaj także:

